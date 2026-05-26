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Las Águilas dieron pelea en Mendoza y dejaron en alto al básquet adaptado sanjuanino

El equipo sanjuanino de básquet en silla de ruedas tuvo su primera presentación nacional del año en la Liga Cuyana. Detrás de cada partido hay semanas de esfuerzo, compromiso y superación de un grupo que entrena hace mucho tiempo para seguir creciendo en el deporte adaptado.

El equipo de básquet en silla de ruedas “Las Águilas” de San Juan tuvo un destacado paso por la primera fecha de la Liga Cuyana, competencia nacional que se disputó durante los días 22, 23 y 24 de mayo en la localidad de San Martín, provincia de Mendoza.

El conjunto sanjuanino, que forma parte del programa “Deporte Adaptado” de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, volvió a demostrar el enorme trabajo y compromiso que realizan durante todo el año en cada entrenamiento. Con esfuerzo, dedicación y pasión, los jugadores continúan consolidando un equipo que viene creciendo desde hace tiempo y que en esta temporada tuvo su primera presentación a nivel nacional.

Más allá de los resultados, la participación en este tipo de competencias representa una gran experiencia deportiva y personal para cada integrante del plantel, permitiendo seguir fortaleciendo el desarrollo del básquet adaptado en la provincia y fomentando la inclusión a través del deporte.

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En cuanto a los resultados de la jornada, Las Águilas disputaron tres encuentros:

  • ICLIM (Mendoza) 57 – 49 Las Águilas (San Juan)
  • Granaderos (Mendoza) 20 – 43 Las Águilas B (San Juan)
  • Granaderos (Mendoza) 24 – 39 Las Águilas (San Juan)

La Liga Cuyana contará con un total de cuatro fechas, por lo que el conjunto sanjuanino continuará preparándose para afrontar los próximos compromisos con el objetivo de seguir sumando experiencia y dejando en alto al deporte adaptado de San Juan.

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