Las Águilas dieron pelea en Mendoza y dejaron en alto al básquet adaptado sanjuanino

El conjunto sanjuanino, que forma parte del programa “Deporte Adaptado” de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte, volvió a demostrar el enorme trabajo y compromiso que realizan durante todo el año en cada entrenamiento. Con esfuerzo, dedicación y pasión, los jugadores continúan consolidando un equipo que viene creciendo desde hace tiempo y que en esta temporada tuvo su primera presentación a nivel nacional.

Más allá de los resultados, la participación en este tipo de competencias representa una gran experiencia deportiva y personal para cada integrante del plantel, permitiendo seguir fortaleciendo el desarrollo del básquet adaptado en la provincia y fomentando la inclusión a través del deporte.