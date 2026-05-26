El equipo de básquet en silla de ruedas “Las Águilas” de San Juan tuvo un destacado paso por la primera fecha de la Liga Cuyana, competencia nacional que se disputó durante los días 22, 23 y 24 de mayo en la localidad de San Martín, provincia de Mendoza.
Las Águilas dieron pelea en Mendoza y dejaron en alto al básquet adaptado sanjuanino
El equipo sanjuanino de básquet en silla de ruedas tuvo su primera presentación nacional del año en la Liga Cuyana. Detrás de cada partido hay semanas de esfuerzo, compromiso y superación de un grupo que entrena hace mucho tiempo para seguir creciendo en el deporte adaptado.