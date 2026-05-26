Un sanjuanino se metió en el podio de una etapa histórica del Ruta 40

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La etapa tuvo un recorrido total de 721 kilómetros, de los cuales 334 correspondieron a especial cronometrada.

Uno de los grandes destacados de la jornada fue el binomio integrado por Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro Sisterna, quienes finalizaron terceros en la categoría Ultimate a bordo de una Toyota Hilux, consolidando una actuación de alto nivel en apenas su segunda participación juntos dentro de esta divisional.

EL RUTA 40 HIZO VIBRAR A SAN JUAN: la segunda etapa unió el Villicum con Mendoza en un recorrido extremo y el sanjuanino Lisandro Sisterna brilló con un podio en Ultimate.

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En autos, la victoria quedó en manos del qatarí Nasser Al-Attiyah junto al belga Fabián Lurquin, mientras que en motos volvió a destacarse el australiano Daniel Sanders con KTM. Por su parte, el argentino Luciano Benavides terminó segundo en motos, apenas a cinco segundos del líder, en otra gran actuación nacional dentro de la competencia internacional

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Entre los representantes sanjuaninos también dijo presente Alberto “Puchi” Ontiveros, quien culminó 14° en la categoría Moto Rally 2.

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La competencia continuará este miércoles íntegramente en San Rafael, Mendoza, mientras que el jueves el Desafío Ruta 40 volverá a territorio sanjuanino para disputar su penúltima etapa antes del cierre previsto para el viernes 29.