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Un sanjuanino se metió en el podio de una etapa histórica del Ruta 40

La segunda etapa del Desafío Ruta 40 unió San Juan con Mendoza en un recorrido exigente de 721 kilómetros. El sanjuanino Lisandro Sisterna se destacó con un tercer puesto en Ultimate.

El Desafío Ruta 40 vivió este martes una de sus jornadas más exigentes con la disputa de la segunda etapa, que unió San Juan con Mendoza en un recorrido cargado de arena, dunas y sectores altamente técnicos.

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La acción comenzó desde temprano en el Circuito San Juan Villicum, donde las primeras motos largaron cerca de las 6:30. El tramo de velocidad inició alrededor de las 8:15 y obligó a los pilotos a extremar la concentración sobre el roadbook debido a la complejidad del trazado.

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La etapa tuvo un recorrido total de 721 kilómetros, de los cuales 334 correspondieron a especial cronometrada.

Uno de los grandes destacados de la jornada fue el binomio integrado por Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro Sisterna, quienes finalizaron terceros en la categoría Ultimate a bordo de una Toyota Hilux, consolidando una actuación de alto nivel en apenas su segunda participación juntos dentro de esta divisional.

EL RUTA 40 HIZO VIBRAR A SAN JUAN: la segunda etapa unió el Villicum con Mendoza en un recorrido extremo y el sanjuanino Lisandro Sisterna brilló con un podio en Ultimate.

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En autos, la victoria quedó en manos del qatarí Nasser Al-Attiyah junto al belga Fabián Lurquin, mientras que en motos volvió a destacarse el australiano Daniel Sanders con KTM. Por su parte, el argentino Luciano Benavides terminó segundo en motos, apenas a cinco segundos del líder, en otra gran actuación nacional dentro de la competencia internacional

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Entre los representantes sanjuaninos también dijo presente Alberto “Puchi” Ontiveros, quien culminó 14° en la categoría Moto Rally 2.

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La competencia continuará este miércoles íntegramente en San Rafael, Mendoza, mientras que el jueves el Desafío Ruta 40 volverá a territorio sanjuanino para disputar su penúltima etapa antes del cierre previsto para el viernes 29.

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