Comienzo complicado para los sanjuaninos en el Nacional Top 8

El Campeonato Nacional Top 8 Senior Masculino comenzó este martes en las canchas de UVT y Richet Zapata. Olimpia, Concepción, Richet y UVT, los cuatro equipos sanjuaninos del certamen, no pudieron ganar en la primera fecha y necesitarán hacerlo este miércoles para continuar con chances de clasificar a las semifinales de la competencia.