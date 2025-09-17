"
Comienzo complicado para los sanjuaninos en el Nacional Top 8

Olimpia, Concepción, Richet y UVT no pudieron ganar en el estreno y tendrán un miércoles clave para sus aspiraciones de clasificación.

El Campeonato Nacional Top 8 Senior Masculino comenzó este martes en las canchas de UVT y Richet Zapata. Olimpia, Concepción, Richet y UVT, los cuatro equipos sanjuaninos del certamen, no pudieron ganar en la primera fecha y necesitarán hacerlo este miércoles para continuar con chances de clasificar a las semifinales de la competencia.

Fecha 2 – Miércoles:

En UVT:

20.15; Andes Talleres (Mza) – Estudiantil Porteño (BA)

22.00; UVT – Olimpia

En Richet:

20.15; Concepción – Casa de Italia (Mza)

22.00; Richet - Huracán(BA)

Posiciones Top 8 masculino - hockey f1

