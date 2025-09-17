El Registro Nacional “No Llame” se consolidó como una herramienta clave para quienes buscan proteger su privacidad y evitar el acoso de la publicidad telefónica. A través de este sistema gratuito, los usuarios pueden inscribir sus números y así impedir llamadas, ofertas o promociones vinculadas a bienes y servicios.
Teléfonos fijos y celulares: cómo evitar llamadas publicitarias no deseadas
El Registro Nacional “No Llame” permite bloquear llamadas, mensajes y ofertas en teléfonos fijos y celulares en todo el país. En San Juan, la Dirección de Defensa al Consumidor asesora a los usuarios y recibe denuncias por incumplimientos.