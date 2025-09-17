Teléfonos fijos y celulares: cómo evitar llamadas publicitarias no deseadas

no llame

En San Juan, la Dirección de Defensa al Consumidor acompaña a los usuarios y actúa como autoridad de aplicación en caso de incumplimientos. Su directora, Fabiana Carrizo, explicó:

“Se trata de una ley nacional, conocida como No Llame, que permite a las personas registrar sus números de teléfono fijo o celular para dejar de recibir llamadas de empresas con fines publicitarios. A esto se suma una ley provincial, por lo que actualmente contamos con dos marcos legales en vigencia. Estamos implementando un sistema con código QR: al escanearlo, el usuario será dirigido directamente al enlace donde podrá realizar su denuncia. Nuestro rol es estar cerca de los consumidores y garantizar que se cumpla con la ley”.

La inscripción es gratuita, rápida y sencilla, y puede realizarse ingresando al sitio oficial www.nollame.aaip.gob.ar.