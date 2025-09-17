Universidades en alerta: jornada de protesta en San Juan contra los vetos

La iniciativa se enmarca en el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica, lo que generó un fuerte reclamo en todo el país.

El lunes pasado, en conferencia de prensa, el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, acompañado por la vicedecana Andrea Leceta y miembros del Consejo Superior, expresó:

“Estamos convencidos de que la UNSJ está comprometida con la lucha del sistema universitario, que desde Domingo Faustino Sarmiento es la columna vertebral de este país”.

Berenguer también criticó al Ejecutivo nacional: “Lo que hace Milei es autoritarismo y el sistema republicano debe impedir eso. No pueden negarse a sostener la formación de profesionales. Esta ley busca recomponer el desfase presupuestario entre diciembre de 2023 y la actualidad. Llevamos dos años sin presupuesto y la responsabilidad es recomponer lo perdido: el 45% de salarios, además de un sistema de ciencia y técnica devastado”.

De esta manera, San Juan se suma a la movilización nacional que busca defender la salud, la educación y la ciencia pública como pilares del desarrollo del país.