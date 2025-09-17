San Juan vivirá este miércoles 17 de septiembre una jornada de movilización en defensa de la universidad pública. La convocatoria forma parte de la 3° Marcha Federal Universitaria y reunirá a estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones sociales en distintos puntos de encuentro.
Universidades en alerta: jornada de protesta en San Juan contra los vetos
Este miércoles habrá marchas y concentraciones en distintos puntos del país para defender la salud y la educación pública, tras los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Pediátrica.