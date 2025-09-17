Cómo está Catherine Fulop tras la fuerte caída que sufrió en el escenario de ErreWay

En automático y con el tono de voz alegre que la caracteriza, Fulop le contestó desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”.

Al ver que Catherine no presentó lesiones, Bordonaba acotó con picardía: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

LA PALABRA DE CATHY FULOP TRAS SU TREMENDA CAÍADA

“Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, le dijo Catherine al periodista Guillermo Barrios, quien la contactó por WhatsApp a horas del accidente.

Desdramatizando lo que podría haber sido una tragedia, la actriz y conductora agregó: “Me agarré de un monito y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.

“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, aseguró Fulop.

Feliz por la noche compartida con los ErreWay, pero en especial con Camila Bordonaba, concluyó: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.