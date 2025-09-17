"
San Juan 8 > Espectáculos > Catherine Fulop

Cómo está Catherine Fulop tras la fuerte caída que sufrió en el escenario de ErreWay

La actriz fue al Movistar Arena para hacer una participación especial y paralizó a todos con su tremenda caída del escenario.

El 16 de septiembre, Catherine Fulop sufrió una terrible caída del escenario durante el show de ErreWay en el Movistar Arena.

La actriz había sido invitada para una participación especial junto a Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción de Cris Morena. Al acercarse al borde del escenario, Fulop perdió el equilibrio y cayó en la fosa delimitada por las vallas de seguridad.

“¡Guarda!”, le gritó Camila a Cathy, anticipándose al golpazo que paralizó a todo el Movistar.

En automático y con el tono de voz alegre que la caracteriza, Fulop le contestó desde las sombras: “Por suerte, estoy viva”.

Al ver que Catherine no presentó lesiones, Bordonaba acotó con picardía: “No me dejaste ni agarrarte la mano, ni abrazarte”.

LA PALABRA DE CATHY FULOP TRAS SU TREMENDA CAÍADA

“Estoy camino a mi casa. Estoy súper bien, por suerte. A mí me fueron agarrando ángeles y no terminé en el piso”, le dijo Catherine al periodista Guillermo Barrios, quien la contactó por WhatsApp a horas del accidente.

Desdramatizando lo que podría haber sido una tragedia, la actriz y conductora agregó: “Me agarré de un monito y no sé si fue por el cable que logré caer en cámara lenta”.

“Ahora no me duele nada. Pisé el piso y seguí todo normal. Estoy súper bien”, aseguró Fulop.

Feliz por la noche compartida con los ErreWay, pero en especial con Camila Bordonaba, concluyó: “Fue muy lindo haber estado esta noche con Camila, mi hijita en ErreWay. Mi ciela”.

