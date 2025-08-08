Comenzó el Torneo Nacional de Mamis Hockey Mayores

El certamen contará con seis sedes activas en simultáneo y la presencia de 64 equipos de todo el país, que convoca a más de 600 personas foráneas recorriendo y disfrutando de San Juan. Está organizado por la Asociación Civil Primera Agrupación de Mamis Hockey de San Juan, y apoyado por el gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Mamis hockey acto 3

La ceremonia de apertura contó con la presencia en las tribunas de las delegaciones participantes, quienes aportaron de su alegría, color y buena onda. El acto fue encabezado por el vicegobernador Fabián Martin. Acompañaron el presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone, y su vicepresidente Sebastián Barroso; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara; subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo; director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González; director de Alto Rendimiento, Martín Riveros, entre otros. El distintivo de la celebración fue la presencia de la Banda Militar ‘El Tambolar’, del Regimiento de Infantería de Montaña 22.