Comenzó el Torneo Nacional de Mamis Hockey Mayores

Las canchas designadas para el certamen son Centro de Educación Física N°20 – La Granja, Universidad Nacional de San Juan (dos campos de juego en Complejo El Palomar), Unión Vecinal de Trinidad, Universitario Hockey, Sporting Alfiles (predio Punta de Rieles y anexo) y Richet Zapata. En cada jornada del torneo, la actividad será de 8 a 18 horas.
Los equipos de San Juan son Amancay, AMET Tricolor, Central Ciclista, CEF Negro, CEF Rojo, Loma Blanco, Richet Zapata Naranja, SATSAID, San Juan Rugby Verde, Sanidad, UNSJ Azul, UNSJ Bordo, UNSJ Dorado, UNSJ Turquesa, UDAP Amarillo y UDAP Azul. Además de los sanjuaninos (16), arribarán desde Córdoba (14), Tucumán (6), Mendoza (2), Santa Fe (7), Neuquén (4), Misiones (4), Jujuy (1), Entre Ríos (6), Río Negro (1) y Buenos Aires-Tandil (4).
Los equipos están repartidos en 16 zonas de cuatro cada uno. El sistema de juego será todos contra todos, a una sola rueda. Al finalizar, los que finalicen en 1° y 2° lugar continuarán compitiendo en Copa Oro y Copa Plata; quienes terminen 3° y 4° lo harán en Copa Bronce y Copa Cobre. Las finales y entrega de premio están prevista para el domingo 10, en las respectivas sedes donde se juegue cada final.