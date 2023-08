Colón empató con Desamparados y sigue arriba con San Lorenzo

La fecha comenzó el viernes con Del Bono 2 – Peñarol 1, Unión 0 – San Martín 1 y Trinidad 0 – San Lorenzo de Ullum 1.

La 7ª jornada tendrá continuidad este domingo, desde las 16, con: Villa Obrera vs. Juventud Unida; Atenas vs Recabarren; López Peláez vs Marquesado; Carpintería vs. Aberastain y Juventud Zondina vs. Alianza.

Posiciones:

Colón 14

San Lorenzo 14

Desamparados 13

Alianza 11

Trinidad 10

San Martín 8

Rivadavia 8

Del Bono 8

Unión 8

López Peláez 8

Aberastain 8

Marquesado 7

Villa Obrera 7

9 de Julio 7

Peñarol 6

Juventud Zondina 5

Recabarren 4

Atenas 4

Juventud Unida 4

Carpintería 2