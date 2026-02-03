Continúa la interna de "los Maradona" por el uso de la marca

maradona morla.jpg

Esta medida recae sobre los procesados, principalmente Morla y las hermanas del astro Rita y Claudia, a los cuales se les indica que “deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo”, sostiene el escrito al que accedió NA.

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por su parte, las dos hermanas del ex jugador de Boca y Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del ex capitán de la Selección argentina a los herederos.

Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.