Colapinto volverá a las prácticas en el circuito de Bahréin

Colapinto 2026

Esto se debe principalmente a que a varios equipos todavía les quedan varios detalles por pulir, ya que la temporada 2026 tiene muchísimas modificaciones en el reglamento y el diseño de los monoplazas con respecto al 2025.

Estas serán las segundas pruebas de pretemporada para los pilotos de Fórmula 1, ya que hace pocas semanas tuvieron la posibilidad de girar en el Circuito de Montmeló en Barcelona, donde Colapinto tuvo una muy buena actuación e incluso llegó a dar una gran cantidad de vueltas para ganar confianza con su Alpine A526.

Los de este fin de semana no serán los últimos tests de pretemporada, ya que entre el 18 y el 20 de febrero habrá actividad también en el Circuito Internacional de Bahréin.

Colapinto 2026 - prácticas 2

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne. El mismo tiene una extensión de 5,303 kilómetros y cuenta con 16 curvas.

El último ganador en este circuito fue el británico Lando Norris, de McLaren, que el año pasado consiguió su primer título en una apasionante temporada que se definió en la última carrera, en Abu Dhabi.

Colapinto, por su parte, buscará dejar atrás el flojo 2025 que tuvo, en el que fue uno de los dos pilotos (junto al australiano Jack Doohan) que no pudo sumar puntos.