La industria subió 0,7%, pero cayó 1,8% interanual: ¿ Y la construcción?

El informe precisó que 10 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas: las más pronunciadas fueron maquinaria y equipo (-26,8%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-22%), prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%) y vehículos automotores y autopartes (-3,5%). También cedieron muebles y colchones (-4,9%), productos de metal (-4%) y alimentos y bebidas (-0,1%).

Del otro lado de la tabla, seis rubros sostuvieron la actividad: otro equipo de transporte trepó 11%, madera, papel, edición e impresión avanzó 6,4%, productos minerales no metálicos subió 5,1% y sustancias y productos químicos creció 3,9%. Más atrás quedaron textiles (2%) y caucho y plástico (1,7%), dos sectores que venían de meses complicados por la caída del consumo y la competencia de productos importados.

La construcción, en cambio, mostró números verdes en todos los registros: el ISAC subió 5,1% interanual, 1,3% en lo que va del año y 7,8% frente a agosto. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que con esa variación el indicador alcanzó "el mayor valor desde mayo". El impulso se explica, en buena medida, por el avance de las obras de infraestructura y por la reactivación de proyectos privados que habían quedado frenados.

Los costos de los insumos siguen siendo el punto flojo del rubro. Entre septiembre de 2025 y el mismo mes de este año, las pinturas para construcción subieron 22,4%, el hormigón elaborado 12,8% y el hierro redondo y aceros 5,2%, mientras el cemento pórtland aumentó 4,6%. Hubo también bajas: mosaicos graníticos y calcáreos (-15%), artículos sanitarios de cerámica (-8,2%), yeso (-7,7%) y pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%).

El empleo acompañó con timidez. Los puestos de trabajo del sector privado de la construcción crecieron 1,7% interanual en agosto —último dato disponible— y 0,8% en el acumulado de los primeros ocho meses. Con ese panorama, la mejora mensual de septiembre aparece como un respiro en un año de bajo dinamismo: la industria acumula dos trimestres sin recuperar los niveles de 2025 y la construcción, pese al rebote, apenas crece 1,3% desde enero.