Colapinto quedó afuera de la Q1 y largará 16° en el GP de México

Hay que tener en cuenta que el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene características muy distintas a los demás, porque está situado a 2.258 metros sobre el nivel del mar. Como a mayor altura el aire pierde densidad y presión, en este circuito se estima que la reducción de densidad llega al 25 por ciento, lo que modifica las necesidades de los autos.

Por otra parte, uno de los momentos más tenso de la clasificación se vivió en la Q2 cuando el piloto japonés Yuki Tsunoda se pasó en una curva y terminó impactando contra la barrera de contención a poco del cierre, lo que obligó a la bandera roja que dio por finalizada la ronda.

A su vez, la gran decepción de la jornada fue la de Sergio Pérez, de Red Bull, quien levantó al público por ser local pero tuvo una muy mala Q1 y tampoco superó el corte inicial, lo mismo que Oscar Piastri, de McLaren, quienes quedaron 18° y 17°, respectivamente.

La bronca de Colapinto tras quedarse afuera de la Q1

Más allá de que se veía venir que con el tiempo que había marcado no le iba a alcanzar, el de Williams no volvió a salir a la pista antes de que cerrara el tiempo. Sobre la actuación de esta tarde, reconoció: "Muy mal el balance: no podía doblar el volante en la clasificación y ya perdía la parte de atrás y en un Fórmula 1 es muy lento cuando pasa eso. En las curvas lentas tenía un montón de sobrerotación y era imposible controlarlo".

En una qualy con muchas sorpresas ya que además del argentino también se quedaron afuera en Q1 el mexicano de Red Bull Checo Pérez y Oscar Piastri, de McLaren, Colapinto culminó un pobre sábado tras marcar 1m17s558 (fue su mejor vuelta en el fin de semana mexicano) con neumáticos blandos en su segunda salida.

Cabe resaltar que tuvo que volver a boxes y no pudo volver a salir a escena debido a un problema en la dirección (él se había quejado de no poder doblar cómodo), lo que le impidió transitar como se esperaba. Más allá de este revés, más temprano trascendió desde el medio italiano Sky Sport una noticia que mantiene expectante a Colapinto porque aseguran que tiene una oferta de Red Bull para ocupar una butaca en 2025.