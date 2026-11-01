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Antonelli, el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1

El italiano dejó atrás el récord del alemán Sebastian Vettel, que en 2010 gritó campeón con solo 23 años.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó tercero en el Gran Premio de México y se consagró como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con solo 20 años.

El triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que en la segunda posición finalizó el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto (Alpine), por su parte, redondeó una carrera prácticamente perfecta para terminar octavo y así sumar cuatro puntos en el campeonato.

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Antonelli, que comenzó en la cuarta posición, mantuvo una gran regularidad en una accidentada carrera que contó con una extensa suspensión por una bandera roja tras el abandono del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

De esta manera, el italiano terminó de liquidar el campeonato al terminar en la tercera posición, ya que solo necesitaba finalizar noveno en caso de que su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, o Hamilton se quedaran con el triunfo.

Además, Italia vuelve a tener un campeón por primera vez en más de 70 años, desde que Alberto Ascari lo consiguiera en 1953.

Gracias a este resultado, Antonelli llegó a los 380 puntos y le saca 119 a su nuevo escolta Verstappen, que superó en el campeonato a Russell y a Hamilton gracias a este nuevo triunfo.

FUENTE: Agencia NA

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