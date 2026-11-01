Antonelli, el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1

Antonelli, que comenzó en la cuarta posición, mantuvo una gran regularidad en una accidentada carrera que contó con una extensa suspensión por una bandera roja tras el abandono del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

De esta manera, el italiano terminó de liquidar el campeonato al terminar en la tercera posición, ya que solo necesitaba finalizar noveno en caso de que su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, o Hamilton se quedaran con el triunfo.

Además, Italia vuelve a tener un campeón por primera vez en más de 70 años, desde que Alberto Ascari lo consiguiera en 1953.

Gracias a este resultado, Antonelli llegó a los 380 puntos y le saca 119 a su nuevo escolta Verstappen, que superó en el campeonato a Russell y a Hamilton gracias a este nuevo triunfo.