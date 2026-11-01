Personas con discapacidad: cómo acceder al banco de elementos

Se ha previsto que el equipamiento quede como patrimonio de los usuarios y como son de uso permanente e intensivo se podrá renovar o reemplazar pasado un tiempo razonable, salvo las camas ortopédicas que son lo único que no tendrá recambio. Se pueden solicitar hasta 3 elementos por persona.

Para solicitarlos, las personas con discapacidad deben tener vigente su Certificado único de Discapacidad (CUD), ser sanjuaninos o vivir en San Juan. El criterio de prioridad estará dado por la situación de vulnerabilidad socioeconómica, la discapacidad severa o de alta dependencia funcional y quienes viven en zonas rurales o alejadas de centros urbanas. Inclusive podrán solicitarlo quienes contando con cobertura social no hayan tenido una respuesta prestacional efectiva para eso deberán demostrarlo presentado la negativa de la obra social o en su defecto la copia de pedido de cobertura con mas de 6 meses desde la fecha de su presentación.

Para iniciar el expediente para la provisión de elementos se debe presentar fotocopia del DNI, constancia de CUIL y negativa de ANSES de la persona solicitante y de todo el grupo familiar conviviente, fotocopia del CUD, nota dirigida al ministro para requerir los elementos de apoyo, el programa, Hay que tener en cuenta que los ingresos totales del grupo familiar no deben superar los 6 salarios mínimos, vitales y móviles para el otorgamiento. También se debe adjuntar el pedido médico que detalle el o los elementos de apoyo que se requiere. Además, tendrá que tener disponibilidad para someterse a un informe social realizado por el Departamento Social de la Dirección.

En el caso que se requiera un recambio por desgaste o rotura no será necesario iniciar un nuevo expediente, si se deberá acreditar el estado de evidente deterioro del elemento mediante fotografías o presentación física. Si deberá llevar el pedido médico -con fecha posterior a la emisión del expediente original- y un informe social emitido por profesionales de la Dirección de Personas con Discapacidad para justificar el reemplazo.

Para mayor información y para iniciar los expedientes hay que llevar toda la documentación requerida en la Mesa de Entradas de la Dirección de Personas con Discapacidad ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2950 este.

Con qué recursos cuenta el banco

Se podrá acceder, mediante expediente, a bastones estándar extensibles de aluminio, bastones trípode regulables de aluminio, bastones canadienses de aluminio, muletas axilares de aluminio regulables para adultos y para niños; andadores ortopédicos fijos de aluminio para adultos y para niños; andadores ortopédicos con frenos, ruedas y asiento para adultos; sillas de ruedas manuales con frenos aptas para pesos de 13 a 120 kilos y otras reforzadas hasta más de 300 kilos; sillas de ruedas manuales para niños hasta 70 kilos; tablas de transferencia ortopédicas rectas; cubiertos adaptados, angulados de acero con mango antideslizante de plástico, goma o madera y kits de tenedor y cuchara; platos antideslizantes con ventosa pata adultos; colchones anti escaras inflables ortopédicos con bomba de aire incluida; almohadones anti escaras cuadrados para sillas de ruedas; camas ortopédicas con 2 barrales con movimiento manual de respaldo y de sector de miembros inferiores (no eléctricas); bastones plegables para personas ciegas; almohadones de rotación impermeable.