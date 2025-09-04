Colapinto en Italia: días y horarios del GP de Monza

La decimosexta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Autodromo Nacional de Monza.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.