Colapinto en Italia: días y horarios del GP de Monza

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Italia de la F1
Viernes 7 de septiembre
- Práctica Libre 1: 8:30
- Práctica Libre 2: 12:00
Sábado 8 de septiembre
- Práctica Libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo 9 de septiembre
- Carrera principal a 53 vueltas: 10:00
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia
El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.
El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025
- 7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
- 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
- 19 de octubre: GP de Singapur
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
- 26 de octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)