Boca sigue con racha ganadora y venció a Aldosivi

Con este triunfo el equipo de Russo, sumó en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores.

Boca venció como visitante a Aldosivi y no solo solo alcanzó la tercera plaza de la Zona A del Torneo Clausura 2025 sino que también sumó tres puntos importantes en su objetivo de clasificar a la siguiente edición de la Copa Libertadores por la tabla anual acumulada.

En el estadio José María Minella, con niebla y goles de Di Lollo y Battaglia, el conjunto xeneize estiró su racha favorable y ahora hace 4 partidos que no pierde.

"Veníamos de una racha muy mala y la pudimos dar vuelta, nos ayudó mucho la llegada de Lea (Paredes)", dijo Rodrigo Battaglia, autor del segundo tanto del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo.

Ahora, los de La Ribera deberán visitar nada menos que a Rosario Central, con Ángel Di María, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito.

Cómo quedó Boca después de su paso por Mar del Plata

Sin demasiados sobresaltos y sin ser ampliamente superior al rival, Boca logró tres puntos importantes y comenzó a levantar lo que fue un complicado comienzo en el segundo semestre del 2025.

Hoy, cuando todavía hay algunos partidos pendientes de la fecha 7, el xeneize tiene 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 1) y comparte el tercer puesto con Defensa y Justicia y Estudiantes, un punto debajo de Central Córdoba (tiene 13) y a dos del puntero Barracas Central (14).

En la tabla anual acumulada Boca quedó transitoriamente primero con 45 puntos, Rosario Central también tiene 45 y un partido menos y River con 43 puede superarlo este domingo. De todos modos está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

