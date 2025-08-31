Boca sigue con racha ganadora y venció a Aldosivi

Ahora, los de La Ribera deberán visitar nada menos que a Rosario Central, con Ángel Di María, el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito.

Cómo quedó Boca después de su paso por Mar del Plata

Sin demasiados sobresaltos y sin ser ampliamente superior al rival, Boca logró tres puntos importantes y comenzó a levantar lo que fue un complicado comienzo en el segundo semestre del 2025.

Hoy, cuando todavía hay algunos partidos pendientes de la fecha 7, el xeneize tiene 12 puntos (ganó 3, empató 3 y perdió 1) y comparte el tercer puesto con Defensa y Justicia y Estudiantes, un punto debajo de Central Córdoba (tiene 13) y a dos del puntero Barracas Central (14).

En la tabla anual acumulada Boca quedó transitoriamente primero con 45 puntos, Rosario Central también tiene 45 y un partido menos y River con 43 puede superarlo este domingo. De todos modos está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.