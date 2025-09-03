"
Estos fueron los resultados de la segunda jornada de los Juegos de Adultos Mayores

La competencia se realiza hasta el viernes en la provincia de Salta.

Este martes comenzó la parte deportiva del evento en distintos escenarios de la capital salteña, como como el Legado Güemes, el Polideportivo Delmi, el Parque Bicentenario, la UNSa, el Mercado Artesanal y clubes locales. Las disciplinas en las que participan los adultos mayores incluyen pádel, tejo, tenis de mesa, ajedrez, newcom, sapo, truco, circuito de habilidades motrices y tenis.

Nuestra provincia está representada por 42 atletas que, de esta manera, fortalecen el deporte social, la integración federal y la promoción de un envejecimiento activo y saludable.

Acompañan la delegación Mauricio Lara, subsecretario de Deporte Social, Santiago De la Torre, subsecretario de Deporte Federado, y Daniel Kenan, director de Deporte Federado.

RESULTADOS DE SAN JUAN EN LA SEGUNDA JORNADA

-Circuito de habilidades motoras: quedaron primeros con 56 puntos acumulables.

-Pádel: femenino perdió con Mendoza y masculino ante San Luis.

-Tenis de Mesa Mixto: ganaron a Mendoza 3 a 1.

-Ajedrez: vencieron 3-2 a Santa Cruz y Chaco respectivamente.

-Sapo: Susana De los Santos tercera en la general con 2120 puntos.

-Newcom: perdieron contra Santa Fe.

