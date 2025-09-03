Estos fueron los resultados de la segunda jornada de los Juegos de Adultos Mayores

Nuestra provincia está representada por 42 atletas que, de esta manera, fortalecen el deporte social, la integración federal y la promoción de un envejecimiento activo y saludable.

Acompañan la delegación Mauricio Lara, subsecretario de Deporte Social, Santiago De la Torre, subsecretario de Deporte Federado, y Daniel Kenan, director de Deporte Federado.