Este martes comenzó la parte deportiva del evento en distintos escenarios de la capital salteña, como como el Legado Güemes, el Polideportivo Delmi, el Parque Bicentenario, la UNSa, el Mercado Artesanal y clubes locales. Las disciplinas en las que participan los adultos mayores incluyen pádel, tejo, tenis de mesa, ajedrez, newcom, sapo, truco, circuito de habilidades motrices y tenis.
Estos fueron los resultados de la segunda jornada de los Juegos de Adultos Mayores
La competencia se realiza hasta el viernes en la provincia de Salta.