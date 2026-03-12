Con penales y expulsiones, River le ganó a Huracán de visitante

image

El segundo tiempo mantuvo la intensidad y las polémicas. River tuvo la oportunidad de volver a ponerse en ventaja desde los doce pasos, pero el arquero Hernán Galíndez contuvo el penal ejecutado por Juan Fernando Quintero.

Minutos más tarde, una nueva intervención del VAR cambió el rumbo del partido. Tras revisar una mano de Ojeda en la barrera, el árbitro sancionó otro penal para el conjunto visitante. Esta vez fue Montiel quien se hizo cargo del remate y convirtió el 2-1 definitivo para River.

La tensión escaló en los minutos finales: Facundo Colidio y Carrizo fueron expulsados luego de un cruce durante la revisión del penal. En el cierre del encuentro, Huracán tuvo una última chance para empatar desde el punto penal, pero Lucas Blondel remató por encima del travesaño.

Con este resultado, River alcanzó 14 puntos y se ubicó quinto en el Grupo B, a cuatro unidades del líder Belgrano. Huracán, por su parte, quedó octavo con 12 puntos.

En la próxima fecha, River recibirá a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán visitará a Aldosivi en Mar del Plata.