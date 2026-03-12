Con penales y expulsiones, River le ganó a Huracán de visitante
El Millonario venció 2-1 a Huracán en el Ducó en el debut de Coudet como DT. El partido tuvo tres penales, intervenciones del VAR, expulsiones y un final cargado de tensión.
River Plate derrotó 2-1 a Huracán en el estadio Estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido marcado por los penales, las intervenciones del VAR y un cierre cargado de tensión.
Antes del descanso, el local llegó al empate. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal tras una infracción de Lucas Martínez Quarta y el delantero Jordy Caicedo cambió la falta por gol para establecer el 1-1.
El segundo tiempo mantuvo la intensidad y las polémicas. River tuvo la oportunidad de volver a ponerse en ventaja desde los doce pasos, pero el arquero Hernán Galíndez contuvo el penal ejecutado por Juan Fernando Quintero.
Minutos más tarde, una nueva intervención del VAR cambió el rumbo del partido. Tras revisar una mano de Ojeda en la barrera, el árbitro sancionó otro penal para el conjunto visitante. Esta vez fue Montiel quien se hizo cargo del remate y convirtió el 2-1 definitivo para River.
La tensión escaló en los minutos finales: Facundo Colidio y Carrizo fueron expulsados luego de un cruce durante la revisión del penal. En el cierre del encuentro, Huracán tuvo una última chance para empatar desde el punto penal, pero Lucas Blondel remató por encima del travesaño.
Con este resultado, River alcanzó 14 puntos y se ubicó quinto en el Grupo B, a cuatro unidades del líder Belgrano. Huracán, por su parte, quedó octavo con 12 puntos.
En la próxima fecha, River recibirá a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán visitará a Aldosivi en Mar del Plata.