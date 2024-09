Colapinto cerró su tercera carrera en F1 sin poder sumar puntos

Colapinto, que partió desde el puesto 12 en la grilla de salida, completó una carrera complicada marcada por las altas temperaturas del circuito de Marina Bay. A pesar de su esfuerzo, no pudo mantenerse en el top 10 debido a una decisión estratégica del equipo que afectó su rendimiento. "Hice lo mejor que pude e hice todo bien. Me pararon muy tarde”, comentó el piloto argentino tras la carrera. "Me costó, pero creo que, si elegíamos bien la estrategia, sumábamos puntos".

El argentino se mostró crítico con la decisión de su equipo de retrasar su ingreso a boxes, lo que, según él, le impidió alcanzar una mejor posición. "Fue una carrera muy dura, pero feliz por haber terminado. Contento con el resultado, hice todo lo que pude. El equipo me paró tarde, fue una decisión de ellos. No puede volver a pasar", expresó con firmeza Colapinto.