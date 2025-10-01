El piloto de Alpine Franco Colapinto reveló detalles acerca de su preparación para iniciar el viernes el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, en el que terminó 12° con Williams en la edición anterior, y sentenció: “Es, sin duda, una de las carreras más duras de toda la temporada”.
Colapinto acerca del GP de Singapur: "Es de las carreras más duras"
El corredor de Alpine habló en la previa de su participación en el trazado de Marina Bay, que será la sede de la decimoctava carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1.