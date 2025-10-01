Colapinto acerca del GP de Singapur: "Es de las carreras más duras"

Por otro lado, el pilarense de 22 años analizó las características del trazado callejero: “La pista en sí es muy divertida de conducir. Es rápida, tiene muchas combinaciones de curvas técnicas y por lo general las carreras son bastante buenas. Siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso para poder visitar como deporte”.

En sintonía, recordó su única experiencia en circuito asiático: “Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado en la primera curva ¡muy muy tarde en los frenada!". En aquella cita, el sudamericano adelantó a tres rivales con una arriesgada largada y permaneció durante 29 vueltas entre los diez primeros. No obstante, su ritmo cayó con el pasar de los giros y terminó decimosegundo, justo detrás de su excompañero Alex Albon.

Finalmente, Colapinto afirmó: “Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú (finalizó 19°), pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos juntar todo para un fin de semana exitoso”.