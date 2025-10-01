"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Franco Colapinto

Colapinto acerca del GP de Singapur: "Es de las carreras más duras"

El corredor de Alpine habló en la previa de su participación en el trazado de Marina Bay, que será la sede de la decimoctava carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine Franco Colapinto reveló detalles acerca de su preparación para iniciar el viernes el Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1, en el que terminó 12° con Williams en la edición anterior, y sentenció: “Es, sin duda, una de las carreras más duras de toda la temporada.

Colapinto, quien aún no sumó puntos en el campeonato de pilotos, anticipó: “El desafío físico que sintió el año pasado fue único así que esta vez dediqué tiempo a un entrenamiento centrado en el calor para no sufrir las condiciones extremas, en diálogo con los canales de comunicación de la escudería francesa.

El parte meteorológico marca temperaturas estables en torno a los 29° y 30° grados, con una sensación térmica que suele ser aún mayor por la elevada humedad (superior al 75%). Para este jueves y viernes la previsión indica tormentas intensas, mientras que el sábado también habrá inestabilidad y posibles precipitaciones. El domingo, día de carrera, se prevén lluvias aisladas y un clima sofocante que rondará los 31°, lo que añade otra dificultad a un trazado que ya de por sí es exigente.

Te puede interesar...

Por otro lado, el pilarense de 22 años analizó las características del trazado callejero: “La pista en sí es muy divertida de conducir. Es rápida, tiene muchas combinaciones de curvas técnicas y por lo general las carreras son bastante buenas. Siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso para poder visitar como deporte”.

En sintonía, recordó su única experiencia en circuito asiático: Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado en la primera curva ¡muy muy tarde en los frenada!". En aquella cita, el sudamericano adelantó a tres rivales con una arriesgada largada y permaneció durante 29 vueltas entre los diez primeros. No obstante, su ritmo cayó con el pasar de los giros y terminó decimosegundo, justo detrás de su excompañero Alex Albon.

Finalmente, Colapinto afirmó: “Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú (finalizó 19°), pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos juntar todo para un fin de semana exitoso”.

Temas

Te puede interesar