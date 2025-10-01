Hamas podría dar una respuesta en "dos o tres días" al plan de paz de Trump

Esa es una de las principales preocupaciones del grupo ya que no quieren que “se dé legitimidad a la ocupación de la Franja de Gaza y criminalizar la resistencia”, según el testimonio de la fuente citada por EFE.

Más allá de esta duda, los representantes de Hamas que se encuentran en el exterior de la Franja discuten dos posturas: algunos están a favor de aprobar el plan sin condiciones y otros, en cambio, manifiestan que mantienen "importantes reservas ante clausulas importantes".

Sin embargo, todavía no se recibió "ninguna valoración" del plan por parte de los integrantes de la formación que está en Gaza, las personas cuya opinión es la más relevante para llegar a un acuerdo.

Con respecto a los líderes del exterior, quienes apoyan el plan apuestan por “el alto el fuego y que los mediadores se hagan cargo de garantizar su implementación por parte de Israel”.

Por su parte, los que tienen dudas rechazan el desarme total de Hamas, así como el exilio forzado de sus miembros de la Franja sin garantías para su seguridad y la falta de las mismas para cumplir la amnistía anunciada.

Desde el pasado lunes, se llevaron adelante ocho reuniones en Doha, Qatar para dar una definición sobre la propuesta de veinte puntos que presentó el presidente estadounidense. Participaron mediadores qataríes y egipcios con la presencia de enviados turcos, así como miembros de Hamas.