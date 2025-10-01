"
Cuando un segundo basta para la tragedia: la carta de una madre a su hija

El recuerdo de Lucía Rubiño, la joven sanjuanina fallecida en un trágico siniestro vial, se expresa en la desgarradora carta de su madre, que pide justicia y reflexiona sobre cómo un solo segundo cambió todo.

El dolor por la pérdida de Lucía Rubiño, la joven sanjuanina que falleció en un accidente vial, se transformó en palabras que buscan reflejar la magnitud de la tragedia. Su madre, Belén Montilla, escribió una carta abierta en la que narra la fragilidad del tiempo y cómo un solo segundo fue suficiente para cambiarlo todo.

En el texto, Montilla recuerda momentos cotidianos con su hija y reflexiona sobre lo inesperado de la pérdida: un beso, un “te amo”, una sonrisa… y, de repente, la ausencia definitiva. Cada frase subraya la brevedad de un instante que marcó la vida de toda la familia.

LUCIA

«En un segundo te di un beso, en un segundo te dije ‘te amo’, en un segundo me sorprendiste y en un segundo te fuiste.»

La carta también plantea un cuestionamiento sobre la responsabilidad de los conductores involucrados en el hecho, imaginando cómo una acción mínima, un gesto de precaución o un segundo de atención podría haber alterado el desenlace. La madre utiliza este recurso para evidenciar la frustración y la impotencia que acompaña a quienes enfrentan una muerte que podría haberse evitado.

En sus líneas finales, Montilla expresa con crudeza cómo ese instante fugaz no solo arrebató a su hija, sino que la consume a ella y a su familia cada día. "La existencia de ese segundo en el que no te demoraste en el baño, en el que nadie te llamó, en el que nadie te mandó un mensaje, en el que el que manejaba el auto se acobardó, en el que el de la camioneta se creyó vencedor. Ese segundo es el que te mató… y es el que me mata lentamente." escribió, en un llamado directo a la Justicia y a la sociedad para no naturalizar la negligencia.

La familia de Lucía Rubiño continúa exigiendo respuestas, con la firme convicción de que la tragedia no debe quedar impune. La carta de Belén Montilla es, al mismo tiempo, un reclamo por justicia y un homenaje a la memoria de su hija, un testimonio que busca transformar el dolor en conciencia y acción.

