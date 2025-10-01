Día Internacional del Café: San Juan celebra con 2x1 en cafeterías locales

Para celebrar la fecha, varias casas de café lanzaron promociones especiales:

Casa Lenna : 2x1 en café durante todo el día.

Casa Azul: 2x1 en café clásico y 20% de descuento en su “cafecito frío”.

La iniciativa busca invitar a los consumidores a disfrutar del café, reconocer el trabajo de productores, cosechadores y trabajadores de la molienda, y compartir este momento con amigos y familiares.

¿Por qué se celebra y cuáles son sus beneficios?

Desde el 1 de octubre de 2015, se celebra el Día Internacional del Café. La fecha surgió en 2014 por iniciativa de la OIC (Organización Internacional del Café) que entendió que era necesario que hubiera una jornada especial para homenajear a todos aquellos que trabajan en la elaboración de esta bebida milenaria. La intención es visibilizar todo el circuito necesario para que llegue a servirse en cada taza, desde su cultivo en las fincas hasta su preparación en las cafeterías.

Si bien el consumo de café se lo asocia más a una costumbre social o a un hábito, es una bebida con propiedades saludables que contiene una serie de beneficios para tener en cuenta; siempre y cuando se lo ingiera con moderación. De hecho, una publicación de 2017 de Annals of Internal Medicine, una revista médica publicada por el American College of Physician, aseguró que tomar tres tazas de café al día reduce el riesgo de muerte.

Entre sus principales bondades se destaca que es antioxidante; ayuda contra la diabetes; es adelgazante debido a que genera sensación de saciedad; propicia el buen aliento ya que inhibe el desarrollo de las bacterias que generan la halitosis; alivia las migrañas; favorece la digestión porque aumenta la secreción gástrica; reduce las posibilidades de la aparición de enfermedades neurodegenerativas; funciona como antidepresivo porque ayuda a liberar la dopamina y la setoronina, neurotramisores encargados de regular el estado de ánimo y aporta energía y resistencia física.