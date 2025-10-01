Ángela Torres contó que el día que se separó estuvo con otro

"Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba“, lanzó Torres, dejando atónitos a sus compañeros de programa, quienes reaccionaron al instante con la frase: "La famosa putóxica".

La artista fue aún más explícita al continuar con su relato: "Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me culié al que al otro le molestaba. Está bueno, eh", sostuvo sin vueltas.