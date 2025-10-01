"
Ángela Torres contó que el día que se separó estuvo con otro

Ángela Torres hizo una explosiva confesión sobre el día que terminó con Rusherking y encendió las redes con un relato que generó polémica.

En las últimas horas, Ángela Torres sorprendió a sus seguidores al compartir una confesión íntima que no pasó desapercibida. Durante su participación en Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante reveló con quién estuvo el mismo día que puso fin a su relación con Rusherking, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

"Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba“, lanzó Torres, dejando atónitos a sus compañeros de programa, quienes reaccionaron al instante con la frase: "La famosa putóxica".

La artista fue aún más explícita al continuar con su relato: "Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me culié al que al otro le molestaba. Está bueno, eh", sostuvo sin vueltas.

El video rápidamente se viralizó y generó una catarata de comentarios entre los usuarios, que no tardaron en expresar sus opiniones. “El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones”; “Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido”; y "Si a los 2 minutos de cortar hacés eso con el que le molestaba a tu exnovio, le estás dando la razón", fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en X.

FUENTE: PrimiciasYa

