Sin rivales: Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán

El piloto de Red Bull lideró la carrera de principio a fin y le descontó varios puntos a Piastri y Norris. Colapinto sufrió un toque de Albon y terminó 19°.

Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, luego de liderar la carrera en todo momento. George Russell (Mercedes) y Carlos Sainz (Williams) completaron el podio en Bakú, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 19°, lejos de los puntos, tras un leve choque de Alex Albon.

Resultado final del GP de Bélgica 2025 de la Fórmula 1

  • Max Verstappen (Red Bull) - 1:33:26.408
  • George Russell (Mercedes) - +14.609s
  • Carlos Sainz (Williams) - +19.199s
  • Kimi Antonelli (Mercedes) - +21.760s
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - +33.290s
  • Yuki Tsunoda (Red Bull) - +33.808s
  • Lando Norris (McLaren) - +34.227s
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - +36.310s
  • Charles Leclerc (Ferrari) - +36.774s
  • Isack Hadjar (Racing Bulls) - +38.982s
  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +67.606s
  • Oliver Bearman (Haas) - +68.262s
  • Alexander Albon (Williams) - +72.870s
  • Esteban Ocon (Haas) - +77.580s
  • Fernando Alonso (Aston Martin) - +78.707s
  • Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - +80.237s
  • Lance Stroll (Aston Martin) - +96.392s
  • Pierre Gasly (Alpine) - +1 vuelta
  • Franco Colapinto (Alpine) - +1 vuelta
  • Oscar Piastri (McLaren) - DNF

El inicio de la carrera estuvo marcado por el increíble choque de Oscar Piastri, actual líder del campeonato de piolotos. El australiano perdió el control de su McLaren en la primera vuelta, impactó contra los carteles y rompió el frente de su monoplaza, lo que lo obligó a abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Por su parte, Max Verstappen aguantó a Carlos Sainz en la largada y mantuvo el primer puesto de la carrera, lugar que no perdió ni siquiera cuando ingresó a los pits. El neerlandés tuvo una carrera perfecta y ganó en Bakú con más de 14 segundos de diferencia de George Russell, quien logró pasar a Sainz desplazando al español al tercer lugar.

Sin embargo, esta fue la mejor posición del piloto de Williams en la temporada y su primer podio con la escudería británica. Franco Colapinto había largado bien, subiendo del 16° puesto al 13°, pero tras salir de los pits Alex Albon lo tocó por atrás e hizo un trompo, lo que relegó al argentino al último lugar de la parrilla. El automovilista de Alpine no se pudo reponer de esa situación y culminó 19°.

FUENTE: TyC Sports

