Sin rivales: Max Verstappen ganó el GP de Azerbaiyán

El inicio de la carrera estuvo marcado por el increíble choque de Oscar Piastri, actual líder del campeonato de piolotos. El australiano perdió el control de su McLaren en la primera vuelta, impactó contra los carteles y rompió el frente de su monoplaza, lo que lo obligó a abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Por su parte, Max Verstappen aguantó a Carlos Sainz en la largada y mantuvo el primer puesto de la carrera, lugar que no perdió ni siquiera cuando ingresó a los pits. El neerlandés tuvo una carrera perfecta y ganó en Bakú con más de 14 segundos de diferencia de George Russell, quien logró pasar a Sainz desplazando al español al tercer lugar.

Sin embargo, esta fue la mejor posición del piloto de Williams en la temporada y su primer podio con la escudería británica. Franco Colapinto había largado bien, subiendo del 16° puesto al 13°, pero tras salir de los pits Alex Albon lo tocó por atrás e hizo un trompo, lo que relegó al argentino al último lugar de la parrilla. El automovilista de Alpine no se pudo reponer de esa situación y culminó 19°.