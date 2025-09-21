Colapinto sufrió un toque de Albon y terminó 19 en GP de Azerbaiyán

El joven de 22 años inició la cita en el 16° lugar y ganó dos posiciones en la largada, ya que aprovechó el accidente de Oscar Piastri -líder del torneo- en la curva cinco y la mala partida del alemán Nico Hulkenberg, hombre de Sauber. En la sexta vuelta, aprovechó el DRS y le quitó la 13° plaza al canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

El pilarense comenzó a perder rendimiento pasada la vuelta 15 e ingresó a boxes dos giros más tarde para cambiar compuestos medios por duros. Cuando salió, Alex Albon, quien rodaba 18°, intentó pasarlo en una curva demasiado cerrada, lo chocó y le hizo hacer un trompo, motivo por el cual el sudamericano quedó último.