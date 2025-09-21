"
Colapinto sufrió un toque de Albon y terminó 19 en GP de Azerbaiyán

Colapinto podría haber aspirado a sumar puntos en la decimoséptima cita del campeonato, aunque finalmente concluyó en el 19° lugar.

Franco Colapinto finalizó 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán: el argentino ganó tres posiciones en los primeros giros, tuvo buen ritmo con su Alpine mientras usó los neumáticos medios, pero Alex Albon (Williams) lo chocó en el giro 18 y le arruinó sus expectativas de sumar puntos.

El joven de 22 años inició la cita en el 16° lugar y ganó dos posiciones en la largada, ya que aprovechó el accidente de Oscar Piastri -líder del torneo- en la curva cinco y la mala partida del alemán Nico Hulkenberg, hombre de Sauber. En la sexta vuelta, aprovechó el DRS y le quitó la 13° plaza al canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

El pilarense comenzó a perder rendimiento pasada la vuelta 15 e ingresó a boxes dos giros más tarde para cambiar compuestos medios por duros. Cuando salió, Alex Albon, quien rodaba 18°, intentó pasarlo en una curva demasiado cerrada, lo chocó y le hizo hacer un trompo, motivo por el cual el sudamericano quedó último.

Desde entonces, rodó último y lejos de sus competidores, aunque de forma más veloz que Gasly, quien paró a falta de un puñado de vueltas para la bandera a cuadros y regresó a la cinta asfáltica detrás de Colapinto. Sin embargo, el galo lo pasó sobre el final, una escena que se repitió en las últimas carreras.

Luego de la carrera, Colapinto, único piloto que aún no sumó puntos en el campeonato de pilotos, se lamentó: “Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buena largada, pasé a varios autos. Después, en ritmo no tenemos el auto. Es bastante simple: gastamos mucho las gomas, no tenemos para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte”.

Resultado final del GP de Bakú 2025 de la F1

  • Max Verstappen (Red Bull) - 1:33:26.408
  • George Russell (Mercedes) - +14.609s
  • Carlos Sainz (Williams) - +19.199s
  • Kimi Antonelli - +21.760s
  • Liam Lawson (Racing Bulls) - +33.290s
  • Yuki Tsunoda (Red Bull) - +33.808s
  • Lando Norris (McLaren) - +34.227s
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - +36.310s
  • Charles Leclerc (Ferrari) - +36.774s
  • Isack Hadjar (Racing Bulls) - +63.891s
  • Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +38.982s
  • Oliver Bearman (Haas) - +68.262s
  • Alexander Albon (Williams) - +72.870s
  • Esteban Ocon (Haas) - 77.580s
  • Fernando Alonso (Aston Martin) - 78.707s
  • Nico Hulkenberg (Sauber) - 80.237s
  • Lance Stroll (Aston Martin) - 96.392s
  • Pierre Gasly (Alpine) - 1 vuelta
  • Franco Colapinto (Alpine) - 1 vuelta
  • Oscar Piastri (McLaren) - abandono
FUENTE: TyC Sports

