Colapinto sufrió un toque de Albon y terminó 19 en GP de Azerbaiyán

FUENTE: TyC Sports
Desde entonces, rodó último y lejos de sus competidores, aunque de forma más veloz que Gasly, quien paró a falta de un puñado de vueltas para la bandera a cuadros y regresó a la cinta asfáltica detrás de Colapinto. Sin embargo, el galo lo pasó sobre el final, una escena que se repitió en las últimas carreras.
Luego de la carrera, Colapinto, único piloto que aún no sumó puntos en el campeonato de pilotos, se lamentó: “Una carrera muy complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude. Buena largada, pasé a varios autos. Después, en ritmo no tenemos el auto. Es bastante simple: gastamos mucho las gomas, no tenemos para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte”.
Resultado final del GP de Bakú 2025 de la F1
- Max Verstappen (Red Bull) - 1:33:26.408
- George Russell (Mercedes) - +14.609s
- Carlos Sainz (Williams) - +19.199s
- Kimi Antonelli - +21.760s
- Liam Lawson (Racing Bulls) - +33.290s
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - +33.808s
- Lando Norris (McLaren) - +34.227s
- Lewis Hamilton (Ferrari) - +36.310s
- Charles Leclerc (Ferrari) - +36.774s
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - +63.891s
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) - +38.982s
- Oliver Bearman (Haas) - +68.262s
- Alexander Albon (Williams) - +72.870s
- Esteban Ocon (Haas) - 77.580s
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 78.707s
- Nico Hulkenberg (Sauber) - 80.237s
- Lance Stroll (Aston Martin) - 96.392s
- Pierre Gasly (Alpine) - 1 vuelta
- Franco Colapinto (Alpine) - 1 vuelta
- Oscar Piastri (McLaren) - abandono