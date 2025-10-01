"
Naturgy informó el plan de contigencia empleado tras el fuerte viento

El fenómeno climático que afectó a la provincia, el pasado viernes, produjo una serie de inconvenientes en el servicio.

La empresa Naturgy informó como fue el protocolo de emergencia tras el fuerte temporal que afectó a la provincia el pasado 26 de septiembre, y que provocó importantes daños en el sistema de energía eléctrica, especialmente en la red de media tensión. Para atender la contingencia, la compañía desplegó más de 50 frentes de trabajo y coordinó tareas durante las 24 horas.

El fenómeno climático, considerado uno de los más severos del último año, registró ráfagas de viento de entre 83 y 106 kilómetros por hora en el Gran San Juan, lo que provocó serios impactos sobre la infraestructura eléctrica.

Entre los incidentes más relevantes se destacaron la caída de árboles de gran porte sobre las líneas eléctricas, con consecuencias como cortes de fases, postes quebrados y afectaciones en centros de transformación de media y baja tensión. La magnitud del temporal generó múltiples reclamos provenientes de distintas zonas de la provincia.

Uno de los casos más representativos ocurrió en el barrio Teresa de Calcuta, donde una inspección técnica constató la quiebra de una postación. De inmediato se desenergizó la instalación para evitar riesgos y se comenzaron las tareas de reparación el 29 de septiembre a las 08:00 hs, finalizando a las 16:30 hs, con la normalización total del servicio en la zona afectada.

El operativo se desarrolló en tres etapas coordinadas: se detectaron fallas, se aseguraron zonas con riesgo eléctrico y se reconfiguró la red para restaurar el servicio en áreas no severamente afectadas. Hubo cuadrillas especializadas abordaron daños complejos en la red de media tensión, mientras equipos livianos atendieron reclamos en baja tensión, con prioridad para electrodependientes y zonas de peligro. Además, se involucraron todos los recursos operativos, incluyendo personal propio, contratistas y subcontratistas, trabajando en turnos extendidos durante las 24 horas para garantizar la recuperación del servicio en el menor tiempo posible.

Naturgy remarcó que, a pesar del impacto del temporal, la red de subtransmisión no presentó fallas. Las instalaciones de Alta Tensión (AT) y las Estaciones Transformadoras (EETT) operaron sin interrupciones, salvo algunos alimentadores de 33 kV en la zona de 25 de Mayo, donde se registraron los vientos más intensos.

La modernización constante de la red fue determinante para mitigar el impacto. Entre las mejoras aplicadas en los últimos años, se destacan:

  • Reemplazo progresivo de postes de madera por estructuras de hormigón.

  • Incorporación de cableado protegido en sectores estratégicos.

  • Instalación de dispositivos telecomandados, que permiten una gestión más eficiente, limitan la cantidad de usuarios afectados y aceleran la reposición del servicio.

