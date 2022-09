Jáchal superó 86 a 83 a Urquiza en calle Cortínez. Los visitantes tuvieron como goleadores a Pablo Aaron con 20 puntos y Francisco Mines sumó 19. Las Panteras contaron con el aporte goleador de Jesús Muñoz con 20 puntos y Facundo Bustos con 18.

Este jueves a las 22 será el turno de los partidos de Inca Huasi vs. UVT y Ausonia vs. Universidad. El viernes, también desde las 22, se completará la fecha con Lanteri vs. Estrella e Hispano vs. Isca Yacu.

Posiciones:

UVT 11

AUSONIA 9

ESTRELLA 9

JÁCHAL 9

URQUIZA 7

HISPANO 7

INCA HUASI 7

UNSJ 7

LANTERI 5

ISCA YACU 4