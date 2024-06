Chiquito Romero renovó su contrato con Boca hasta 2025

La extensión del vínculo del exjugador de la Selección Argentina, de 37 años, era una prioridad para el Consejo de Fútbol, que en paralelo también trabaja en pos del mismo objetivo con los casos de otros referentes, como por ejemplo Edinson Cavani.

En tanto, el 6 de mayo ya había puesto la firma Luis Advíncula mientras que Pol Fernández le comunicó al Consejo que su intención era emigrar luego de haber atravesado unos meses complejos en los que fue muy discutido por algunos de los hinchas, pero aún así es titular para Martínez.

Casos apartes son los de Nicolás Valentini y Darío Benedetto. El defensor no aceptó la propuesta y está colgado, y el Pipa tiene la decisión tomada de cambiar de aires, pero todo indica que buscará la salida en este mercado y no esperará a diciembre ya que no es tenido en cuenta. Por último, queda resolver la situación de Javier García, quien también está próximo a quedar libre pero su futuro es incierto.