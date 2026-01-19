Causa AFA: ARCA, querellante por presunta apropiación indebida de aportes

Asimismo, desde ARCA aseguran que las mencionadas maniobras podrían configurarse como un "delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.

image

De acuerdo con la denuncia, unos $7.593.903.512,23 no fueron depositados cuando debía hacerse y el mismo se divide en retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social.

Sin embargo, cuando se amplió la denuncia, se sumaron otros $11.759.643.331,62, en el período comprendido entre marzo de 2024 hasta julio de 2025, tanto en materia tributaria como previsional.

La Justicia buscará avanzar con la investigación sobre Tapia y busca determinar que sucedió con ese dinero, al tiempo que libró oficios al Banco Central (BCRA) y a otras entidades que realizan operaciones con la AFA para corroborar movimientos y determinar si hizo tiempo con los fondos para obtener rendimientos mientras pateaba para adelante las obligaciones con el fisco.