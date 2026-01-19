"
Causa AFA: ARCA, querellante por presunta apropiación indebida de aportes

Los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente acerca de una presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que AFA debía girar al Estado.

La causa que investiga presuntos casos de corrupción en torno a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo y, además, un nuevo actor que espera ir a fondo y se trata nada más que del Gobierno que, buscará demostrar a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que la entidad presidida por Claudio Tapia retuvo el dinero que estaba destinado para los clubes.

ARCA denunció en diciembre que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes y que el mismo no era girado al Estado. A raíz de esa denuncia el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial solicitó que se reara la investigación y tanto Tapia como el tesorero Pablo Toviggino fueron imputados sospechados de cometer el delito de evasión agravada.

image

Qué dice ARCA sobre las sospechas de retención indebida de aportes

Desde el organismo que conduce Andrés Edgardo Vázquez, señalaron que "la maniobra atribuida a la AFA consiste en haber actuado como agente de retención de tributos nacionales y recursos de la Seguridad Social, practicando efectivamente las retenciones a terceros obligados, omitiendo luego ingresar al Fisco los importes retenidos dentro del plazo legal”.

Asimismo, desde ARCA aseguran que las mencionadas maniobras podrían configurarse como un "delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.

image

De acuerdo con la denuncia, unos $7.593.903.512,23 no fueron depositados cuando debía hacerse y el mismo se divide en retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social.

Sin embargo, cuando se amplió la denuncia, se sumaron otros $11.759.643.331,62, en el período comprendido entre marzo de 2024 hasta julio de 2025, tanto en materia tributaria como previsional.

La Justicia buscará avanzar con la investigación sobre Tapia y busca determinar que sucedió con ese dinero, al tiempo que libró oficios al Banco Central (BCRA) y a otras entidades que realizan operaciones con la AFA para corroborar movimientos y determinar si hizo tiempo con los fondos para obtener rendimientos mientras pateaba para adelante las obligaciones con el fisco.

