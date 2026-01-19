La causa que investiga presuntos casos de corrupción en torno a la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo y, además, un nuevo actor que espera ir a fondo y se trata nada más que del Gobierno que, buscará demostrar a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que la entidad presidida por Claudio Tapia retuvo el dinero que estaba destinado para los clubes.
Causa AFA: ARCA, querellante por presunta apropiación indebida de aportes
Los abogados del organismo estatal tendrán acceso total al expediente acerca de una presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que AFA debía girar al Estado.