ARCA detalló Ganancias 2026: habrá empleados que recuperarán dinero retenido

image

La normativa prevé que el ajuste se realice al momento de pago de haberes, pero hay empresas que prefieren la devolución directa para favorecer a sus trabajadores.

La actualización de las deducciones personales y la escala del impuesto modifica el cálculo del tributo que incide sobre el salario de los trabajadores en relación de dependencia.

ARCA difundió las cifras acumuladas mes a mes para cada concepto, entre ellos, ganancia no imponible, deducción por cónyuge, deducción por hijo, deducción especial y escalas progresivas para determinar el porcentaje de retención según el nivel de ingreso.

Para enero, la ganancia no imponible asciende a $429.316,88, la deducción por cónyuge es de $404.330,39 y la deducción por hijo suma $203.905,29. En tanto, en junio, la ganancia no imponible llega a $2.575.901,25, la deducción por cónyuge a $2.425.982,33 y la deducción por hijo a $1.223.431,74.

Para el acumulado enero-junio 2026, el primer tramo comprende sueldos de hasta $2.000.030,09, con una alícuota del 5%. A partir de eso, el porcentaje aumenta por escalones, llegando a un 35% para ingresos que superan los $60.750.913,96, con montos fijos y porcentajes aplicables al excedente sobre cada tramo.