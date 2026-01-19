Running nocturno: confirmaron los circuitos de la Night Run San Juan

La competencia se disputará en un entorno reconocido a nivel nacional por ser la primera avenida solar del país, lo que aportará un marco visual distintivo a la prueba. Todas las distancias tendrán largada y llegada en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre San Lorenzo y Colombia, en la zona de Yacopini, un sector amplio pensado para corredores y público.

La distancia de 2 kilómetros será la opción más recreativa y participativa, orientada a quienes se inician en el running o buscan una experiencia familiar. El recorrido avanzará por la Circunvalación hasta calle Libertador, donde se realizará el retome para regresar al punto de partida.