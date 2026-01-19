La Night Run San Juan comienza a tomar forma y ya quedaron definidos los circuitos y distancias de esta propuesta deportiva nocturna que se desarrollará el viernes 31 de enero sobre la Avenida de Circunvalación, uno de los escenarios urbanos más emblemáticos de la provincia.
Running nocturno: confirmaron los circuitos de la Night Run San Juan
