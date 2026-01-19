"
Running nocturno: confirmaron los circuitos de la Night Run San Juan

La Night Run San Juan se correrá el viernes 31 de enero en la Avenida de Circunvalación. Habrá distancias de 2, 8 y 17 kilómetros, con largada y llegada en Yacopini.

La Night Run San Juan comienza a tomar forma y ya quedaron definidos los circuitos y distancias de esta propuesta deportiva nocturna que se desarrollará el viernes 31 de enero sobre la Avenida de Circunvalación, uno de los escenarios urbanos más emblemáticos de la provincia.

La competencia se disputará en un entorno reconocido a nivel nacional por ser la primera avenida solar del país, lo que aportará un marco visual distintivo a la prueba. Todas las distancias tendrán largada y llegada en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre San Lorenzo y Colombia, en la zona de Yacopini, un sector amplio pensado para corredores y público.

La distancia de 2 kilómetros será la opción más recreativa y participativa, orientada a quienes se inician en el running o buscan una experiencia familiar. El recorrido avanzará por la Circunvalación hasta calle Libertador, donde se realizará el retome para regresar al punto de partida.

Para los corredores con mayor experiencia, la prueba de 8 kilómetros ofrecerá un desafío intermedio. El circuito continuará por la Circunvalación hasta el segundo retome en calle Urquiza, donde además estará ubicado el primer puesto de hidratación, acompañando el esfuerzo de los atletas.

La distancia principal será la de 17 kilómetros, destinada a los más competitivos. El recorrido comprenderá una vuelta completa a la Avenida de Circunvalación, con partida y llegada en Yacopini, y contará con tres puestos de hidratación distribuidos estratégicamente para garantizar el desarrollo de la prueba.

Con estas características, la Night Run San Juan se perfila como una propuesta que combina deporte, innovación y un escenario urbano único, convocando a corredores de distintos niveles a vivir una experiencia nocturna diferente.

