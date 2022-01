Campazzo no estuvo fino y Denver perdió un partido increíble

El cotejo se jugó en el Crypto.com Arena, y el argentino actuó durante 28 minutos y nueve segundos, lapso en el cual falló un intento de dobles y cinco en lanzamiento de tres puntos, sumando apenas dos lanzamientos libres.

El exbase del Real Madrid -además- aportó cinco asistencias, cinco rebotes, perdió un balón, recuperó otro y cometió dos faltas personales.,

Denver estaba al frente por 59-34 a la mitad del tercer cuarto, pero en los últimos 12 minutos del partido, el equipo del cordobés colapsó y el triunfo fue para los angelinos que igualaron el récord de franquicia de su mayor remontada en fase regular: en febrero de 2019, cuando se habían recuperado de 25 puntos en contra ante Detroit Pistons.

En Denver el goleador fue Aaron Gordon con 30 puntos (12 rebotes), seguido por el pivote serbio Nikola Jokic con 21 y 13 rebotes; mientras que para la franquicia californiana Amir Coffey fue el máximo anotador con 18 unidades, mientras con Reggie Jackson y Terance Mann acumularon 13 cada uno..

NBA | Facundo CAMPAZZO (2 puntos + 5 asistencias) Vs. Los Angeles Clippers

Por su parte, el cordobés Leandro Bolmaro (ex Barcelona) no jugó en la derrota de Minnesota Timberwolves ante New Orleans Pelicans por 128-125, cotejo desarrollado en el Smoothie King Cente. En los Timberwolves, Anthony Edwards fue el goleador con 28 puntos y en los locales sobresalió Brandon Ingram con 33 tantos.

Otros resultados de anoche: Washington Wizards 122-Oklahoma City Thunder 118, Toronto Raptors 95-Phoenix Suns 99; Chicago Bulls 133-Detroit Pistons 87; Memphis Grizzlies 116-Golden State Warriors 108.

Esta noche jugarán: Indiana Pacers-Boston Celtics; Philadelphia Sixers-Charlotte Hornets; Washington Wizards-Orlando Magic; Atlanta Hawks-Miami Heat; New York Knicks-Dallas Mavericks; San Antonio Spurs-Houston Rockets; Utah Jazz-Cleveland Cavaliers; Chicago Bulls-Brooklyn Nets y Sacramento Kings-Los Ángeles Lakers.

En la conferencia Este el puntero es Chicago Bulls con 27-11, seguido por Brooklyn Nets 25-14 y Miami Heat con 25-15; mientras que en el Oeste, Phoenix Suns es el líder con 31-9, seguido por Golden State Warriors con 30-10 y por Utah Jazz con 28-13.