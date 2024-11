Boca y Vélez jugarán la semi de la Copa Argentina en Córdoba

Ante esta decisión que choca de frente con los intereses de Vélez, principalmente porque le implica un desgaste físico y de tiempo que no va de la mano con el ideal para afrontar el tramo final de la Liga Profesional, donde lucha por ser campeón, no se descarta que Gustavo Quintero apele a un equipo suplente. ”Vamos a tener que resignar uno de los dos torneos, porque para las dos cosas no nos va a dar”, sentenció días atrás el presidente.

¿Cómo será la distribución de las parcialidades en el Kempes? Vélez ocupará las tribunas Artime y Ardiles, es decir, tendría a disposición aproximadamente 18.500 localidades de acuerdo a la capacidad de esos sectores, mientras que Boca tiene asignadas las tribunas Ardiles norte, Gasparini y Willington, con lo cual le corresponderían prácticamente 38.500 entradas para sus hinchas.

La controversia entre Boca y Vélez por la fecha de la Copa Argentina

El deseo de Juan Román Riquelme y compañía se cumplió: que se juegue el 27 y así evitarse el dolor de cabeza de perder futbolistas en convocatorias a sus selecciones, como Luis Advíncula y Marcelo Saracchi, un inconveniente al que Vélez no suele enfrentarse, además de intentar consolidar el hasta ahora irregular funcionamiento del equipo de Fernando Gago.

El pedido de Vélez era el opuesto al de Boca, es decir, que el encuentro por la Copa Argentina se disputara en Fecha FIFA (16 ó 17 de noviembre), cuando el Xeneize perdería a los convocados. “Ellos defienden lo suyo y la gente que organiza les da la razón, Siempre jugaron 15 ó 20 días después que el resto en las otras instancias. Incluso el 27 de noviembre iba a ser la final”, manifestó.

En concreto, el Fortín se oponía a jugar en medio de la definición del campeonato ya que milita primero y es el serio candidato a llevarse el título. Por eso, justamente, Berlanga puso el grito en el cielo cuando se confirmó la fecha. “Juguemos en la cancha de Boca”, afirmó con ironía en declaraciones a radio La Red.

¡Viví toda la Copa Argentina por TyCSports.com! Todos los partidos a través de la pantalla de TyC Sports y on line por TyC Sports Play. Seguí on line todos los partidos con los resultados minuto a minuto, enterate los próximos partidos y las noticias más importantes. Registrate gratis, indicá tus preferencias (de qué club sos hincha) para recibir notificaciones o bajate nuestra APP (disponible en Android & iOS) y ¡no te pierdas nada de la Copa Argentina!