Boca y la renovación de Eduardo Salvio: cómo está la situación

Lo cierto es que más allá de que todavía no hubo una oferta concreta por parte de la dirigencia, desde hace tiempo le hicieron saber al jugador, de palabra, que la intención es que se quede. El propio Salvio tampoco dejó dudas sobre su deseo: quiere seguir jugando en Boca. Lo había manifestado después de la consagración en la Copa Argentina y anoche volvió a ratificarlo.

Boca y la renovación de Salvio: así está su situación

De este modo, dado que la idea de ambas partes es la misma (que siga en Boca), el panorama con respecto a su continuidad podría definirse como alentador. Al mismo tiempo, hay una realidad: la dilatación de una propuesta formal, que se espera que sea emitida en los próximos días, no está cayendo del todo bien en Salvio y así lo expresó indirectamente con sus declaraciones en La Plata.

Atento, Boca: ¿Salvio tiene ofrecimientos de otros clubes?

En principio, habría un interés desde la MLS por Salvio, aunque nada concreto ni que cambie la idea del futbolista. El Toto tiene claro que quiere seguir en Boca y buscará negociar su continuidad en el club.

Salvio, sobre su renovación con Boca: "El club sabrá cuándo ofrecerme... o no"

"No sabría bien qué decirte porque todavía no está cerrado, pero el club sabrá cuándo tiene que ofrecerme... o no, porque está en todo su derecho. Yo de mi parte me seguiré entrenando, preparando, lo único que pienso es en jugar y disfrutar mis días en Boca", deslizó en diálogo con Fox Sports.