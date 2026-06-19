Marruecos hizo un gol al minuto, planchó a Escocia y quedó segundo de su grupo

Escocia, que había llegado como líder tras vencer a Haití en su debut, sufrió durante gran parte del encuentro. Recién sobre el cierre del primer tiempo logró inquietar tímidamente a la defensa marroquí, aunque sin poner en riesgo el arco defendido por Yassine Bounou.

En el complemento, los europeos mostraron otra actitud. Steve Clarke movió el banco y encontró respuestas en sus variantes. John McGinn y Scott McTominay lideraron la reacción de una Escocia que adelantó sus líneas y comenzó a acercarse con mayor frecuencia al área rival.

Las polémicas también estuvieron presentes. Los escoceses reclamaron dos posibles penales sobre McGinn y McTominay, pero ni el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev ni el VAR consideraron que existieran infracciones sancionables.

Pese al empuje final de la "Tartan Army", Marruecos resistió con orden y también tuvo oportunidades para liquidarlo de contraataque. Incluso en tiempo agregado, Amaimouni estuvo cerca del segundo, aunque su remate pasó muy cerca del poste.

Con este resultado, Marruecos alcanzó los 4 puntos y quedó como líder provisional del Grupo C, mientras que Escocia deberá jugarse gran parte de sus chances de clasificación en la última fecha frente a Brasil.

El equipo africano confirmó una vez más que está dispuesto a ser protagonista en esta Copa del Mundo. Con solidez, intensidad y un gol relámpago que ya quedó en la historia del torneo, dio un paso enorme hacia la clasificación.