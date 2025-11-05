River quiere estirar su racha ante Boca en La Bombonera

De esta manera, los dos elencos llegarán a la trascendental cita en el estadio Alberto J. Armando con realidades distintas. Si bien el año deportivo de los de La Ribera no es el mejor, el conjunto de Claudio Úbeda consiguió tres triunfos en los últimos cuatro cotejos. Por su parte, los comandados por Marcelo Gallardo cayeron en cuatro de los últimos cinco, mostrando una notable falta de regularidad.
No obstante, como en el fútbol los clásicos son partidos aparte, más allá del presente de los equipos, repasamos los últimos diez duelos llevados a cabo en La Bombonera y River ganó 4, Boca ganó 2 y empataron 4 (Boca ganó uno en los penales).
Los últimos 10 Superclásicos jugados en La Bombonera:
- Boca 0 - River 1 (Liga Profesional 2024 - fecha 15)
- Boca 0 - River 2 (Copa de la Liga 2023 - fecha 7)
- Boca 1 - River 0 (Liga Profesional 2022 - fecha 18)
- Boca 1 (4) - River 1 (2) (cuartos de final Copa de la Liga 2021)
- Boca 1 - River 1 (Copa de la Liga 2021 - fecha 5)
- Boca 2 - River 2 (Copa Diego Maradona 2021)
- Boca 1 - River 0 (semifinal Copa Libertadores 2019)
- Boca 2 - River 2 (final ida Copa Libertadores 2018)
- Boca 0 - River 2 (Superliga 2018/19)
- Boca 1 - River 3 (Campeonato 2016/17)