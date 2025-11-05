"
River quiere estirar su racha ante Boca en La Bombonera

River ganó los últimos dos clásicos jugados en La Bombonera. También festejó más que Boca en los últimos 10 cruces en la casa del Xeneize.

En el clásico más esperado del fútbol argentino, Boca y River se enfrentarán el próximo domingo desde las 16:30 en La Bombonera por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025, con el agregado especial de que ambos se juegan el segundo puesto de la tabla anual y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La pasada jornada del campeonato local estiró la ventaja del Xeneize sobre el Millonario por 4 puntos luego del agónico triunfo por 2-1 frente a Estudiantes de La Plata, mientras que los de Núñez cayeron 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

boca river.jpg

Lanzini anotó el único gol en el último clásico jugado en la cancha de Boca.

De esta manera, los dos elencos llegarán a la trascendental cita en el estadio Alberto J. Armando con realidades distintas. Si bien el año deportivo de los de La Ribera no es el mejor, el conjunto de Claudio Úbeda consiguió tres triunfos en los últimos cuatro cotejos. Por su parte, los comandados por Marcelo Gallardo cayeron en cuatro de los últimos cinco, mostrando una notable falta de regularidad.

No obstante, como en el fútbol los clásicos son partidos aparte, más allá del presente de los equipos, repasamos los últimos diez duelos llevados a cabo en La Bombonera y River ganó 4, Boca ganó 2 y empataron 4 (Boca ganó uno en los penales).

Los últimos 10 Superclásicos jugados en La Bombonera:

  • Boca 0 - River 1 (Liga Profesional 2024 - fecha 15)
  • Boca 0 - River 2 (Copa de la Liga 2023 - fecha 7)
  • Boca 1 - River 0 (Liga Profesional 2022 - fecha 18)
  • Boca 1 (4) - River 1 (2) (cuartos de final Copa de la Liga 2021)
  • Boca 1 - River 1 (Copa de la Liga 2021 - fecha 5)
  • Boca 2 - River 2 (Copa Diego Maradona 2021)
  • Boca 1 - River 0 (semifinal Copa Libertadores 2019)
  • Boca 2 - River 2 (final ida Copa Libertadores 2018)
  • Boca 0 - River 2 (Superliga 2018/19)
  • Boca 1 - River 3 (Campeonato 2016/17)

