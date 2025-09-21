Boca dejó escapar una ventaja crucial y se resignó a un amargo empate 2-2 ante Central Córdoba. El Xeneize había encaminado el partido con los goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero el Ferroviario reaccionó en la segunda mitad y selló la igualdad con los tantos de José Florentín e Iván Gómez. Este resultado, con sabor a derrota para los de la Ribera, les impide alcanzar la cima de la tabla anual y de la Zona B en el Torneo Clausura.
Boca no pudo sostener la ventaja y empató con Central Córdoba
Boca y Central Córdoba empataron 2-2 por el Clausura, con goles de Battaglia y Merentiel para el Xeneize, y de Florentín y Gómez para el Ferroviario.