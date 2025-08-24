Tras un contundente 3-0 ante Independiente Rivadavia, Boca consiguió su primer triunfo del semestre y rompió una racha de doce partidos sin victorias. Ahora, el equipo de Miguel Ángel Russo se prepara para recibir a Banfield en La Bombonera. El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura, se jugará hoy a las 18.15.
Boca recibe a Banfield en La Bombonera por el Clausura
Russo baraja la chance de apelar el mismo once de Boca que presentó en el triunfo ante Independiente Rivadavia.