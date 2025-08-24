"
Boca recibe a Banfield en La Bombonera por el Clausura

Russo baraja la chance de apelar el mismo once de Boca que presentó en el triunfo ante Independiente Rivadavia.

Tras un contundente 3-0 ante Independiente Rivadavia, Boca consiguió su primer triunfo del semestre y rompió una racha de doce partidos sin victorias. Ahora, el equipo de Miguel Ángel Russo se prepara para recibir a Banfield en La Bombonera. El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura, se jugará hoy a las 18.15.

En un intento por consolidar el buen momento, el entrenador tiene la intención de mantener la misma alineación que logró la victoria en Mendoza. Con un clásico esquema 4-4-2, Russo buscará darle continuidad al funcionamiento del equipo en este partido clave para afianzar la confianza.

La parte defensiva parece definida. Agustín Marchesín será el arquero, custodiado por una línea de cuatro defensores. Lautaro Di Lollo y Marco Pellegrino continuarán como la dupla central, mientras que Juan Barinaga y Lautaro Blanco se mantendrán en los laterales derecho e izquierdo, respectivamente.

El mediocampo presenta una sola incógnita. Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes conformarán el doble cinco. En el carril derecho estará Brian Aguirre, pero en la izquierda la situación es diferente. Ante el bajo rendimiento de Carlos Palacios y el positivo ingreso de Alan Velasco en Mendoza, existe la posibilidad de que el ex Independiente se gane un lugar en el once inicial.

En el ataque, Russo seguirá confiando en la dupla uruguaya. A pesar de que no han convertido goles en lo que va del torneo, Miguel Merentiel y Edinson Cavani continuarán desde el arranque.

La formación de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Hora: 18.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.

