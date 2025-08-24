Boca recibe a Banfield en La Bombonera por el Clausura

El mediocampo presenta una sola incógnita. Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes conformarán el doble cinco. En el carril derecho estará Brian Aguirre, pero en la izquierda la situación es diferente. Ante el bajo rendimiento de Carlos Palacios y el positivo ingreso de Alan Velasco en Mendoza, existe la posibilidad de que el ex Independiente se gane un lugar en el once inicial.

En el ataque, Russo seguirá confiando en la dupla uruguaya. A pesar de que no han convertido goles en lo que va del torneo, Miguel Merentiel y Edinson Cavani continuarán desde el arranque.

La formación de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Hora: 18.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.