"Mi primera importación", jornada para iniciar en el comercio internacional

La jornada tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 20. La capacitación estará a cargo de Diamante Comex, un grupo de profesionales con experiencia en asesoramiento y formación en comercio internacional.

La jornada tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 20 horas en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Libertador 575 Este, y contará con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan, organismo dependiente de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

La capacitación estará a cargo de Diamante Comex, un grupo de profesionales con experiencia en asesoramiento y formación en comercio internacional. A lo largo del encuentro, se abordarán los primeros pasos necesarios para concretar operaciones de importación, desde la planificación y logística hasta la comprensión de las regulaciones que rigen en el país.

La actividad está dirigida a un público amplio, sin necesidad de conocimientos previos, y se entregarán certificados de participación. La inscripción se encuentra abierta a través de un formulario en línea: Formulario de inscripción.

Con esta iniciativa, el gobierno de San Juan junti con la Federación Económica de San Juan buscan fortalecer las capacidades locales en materia de comercio exterior, alentando la inserción de nuevos actores en un sector clave para la diversificación productiva y el crecimiento económico de la provincia.

