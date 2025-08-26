"Mi primera importación", jornada para iniciar en el comercio internacional

La capacitación estará a cargo de Diamante Comex, un grupo de profesionales con experiencia en asesoramiento y formación en comercio internacional. A lo largo del encuentro, se abordarán los primeros pasos necesarios para concretar operaciones de importación, desde la planificación y logística hasta la comprensión de las regulaciones que rigen en el país.

La actividad está dirigida a un público amplio, sin necesidad de conocimientos previos, y se entregarán certificados de participación. La inscripción se encuentra abierta a través de un formulario en línea: Formulario de inscripción.