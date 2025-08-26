La jornada tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 20 horas en la sede de la Federación, ubicada en Avenida Libertador 575 Este, y contará con el auspicio de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan, organismo dependiente de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.
"Mi primera importación", jornada para iniciar en el comercio internacional
La jornada tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 20. La capacitación estará a cargo de Diamante Comex, un grupo de profesionales con experiencia en asesoramiento y formación en comercio internacional.