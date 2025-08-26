La Ley GENIUS Act: un antes y un después para las stablecoins

Europa y la Ley MiCA

En contraste, Europa avanzó con la Ley MiCA (Markets in Crypto-Assets), aprobada en 2023. Su enfoque es más restrictivo y cauteloso: regula no solo las stablecoins, sino también exchanges, emisores y tokens de todo tipo. Exige licencias estrictas, altos requisitos de capital y un fuerte control a los proveedores de servicios. Su prioridad es la estabilidad financiera y la protección del consumidor, incluso si eso significa limitar el crecimiento del sector.

Dos modelos diferentes

restrictiva, cautelosa y de carácter preventivo. Apuesta a regular todo el ecosistema para evitar riesgos, aunque esto pueda frenar proyectos innovadores. GENIUS Act (EE.UU.): más focalizada, flexible y optimista. Pone el acento en las stablecoins, otorgándoles respaldo legal y transparencia, pero con una mirada de impulso al desarrollo tecnológico.

Impacto para Argentina

Aunque estas leyes no se aplican aquí, funcionan como espejo. En un país donde la inflación erosiona el ahorro, la existencia de marcos regulatorios sólidos en potencias económicas podría incentivar el debate local. La clave estará en encontrar un equilibrio: proteger al usuario sin desalentar la innovación.

Estas leyes no solo potencian el sector, sino que crean espacios regulados y seguros para el acceso de los pequeños y medianos ahorristas.

Un futuro más claro

La coexistencia de modelos distintos marca un momento histórico. Mientras Europa camina con cautela, Estados Unidos apuesta a dar confianza y dinamismo al sector. Para el mundo cripto, la GENIUS Act representa un antes y un después: un paso hacia la madurez y la integración con el sistema financiero global.