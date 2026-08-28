Boca lo ganó en la última y Belmonte desató la fiesta ante Lanús

El partido fue parejo y tuvo momentos para los dos. Lanús estuvo cerca de abrir el marcador en el primer tiempo: Felipe Peña Biafore estrelló un cabezazo en el travesaño y Franco Watson también tuvo el gol, pero su remate terminó contra el palo.

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Boca reaccionó con el correr de los minutos y tuvo sus oportunidades, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. En el complemento, Rodolfo Arruabarrena movió el banco y mandó a la cancha a Leandro Paredes, Sebastián Villa y Enner Valencia, buscando cambiar el desarrollo.