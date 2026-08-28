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Boca lo ganó en la última y Belmonte desató la fiesta ante Lanús

El Xeneize venció 1-0 a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura. Cuando el partido se moría, Tomás Belmonte apareció para marcar el gol del triunfo y darle tres puntos clave al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Boca tuvo que esperar hasta la última jugada del partido para quedarse con una victoria agónica ante Lanús. Cuando todo parecía encaminado al empate sin goles, Tomás Belmonte apareció dentro del área y marcó el 1-0 definitivo para desatar el festejo en la Bombonera.

El partido fue parejo y tuvo momentos para los dos. Lanús estuvo cerca de abrir el marcador en el primer tiempo: Felipe Peña Biafore estrelló un cabezazo en el travesaño y Franco Watson también tuvo el gol, pero su remate terminó contra el palo.

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Boca reaccionó con el correr de los minutos y tuvo sus oportunidades, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. En el complemento, Rodolfo Arruabarrena movió el banco y mandó a la cancha a Leandro Paredes, Sebastián Villa y Enner Valencia, buscando cambiar el desarrollo.

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Lanús también tuvo una chance inmejorable para llevarse el partido, pero Álvaro Montero respondió con una gran atajada y mantuvo con vida al Xeneize.

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Y cuando el empate parecía sellado, llegó el golpe final. Belmonte definió una buena jugada en la última acción y puso el 1-0, para que Boca consiga tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura.

Con este triunfo, el Xeneize vuelve a sumar de a tres y recupera terreno en la pelea por los puestos de clasificación.

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