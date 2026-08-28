Boca tuvo que esperar hasta la última jugada del partido para quedarse con una victoria agónica ante Lanús. Cuando todo parecía encaminado al empate sin goles, Tomás Belmonte apareció dentro del área y marcó el 1-0 definitivo para desatar el festejo en la Bombonera.
Boca lo ganó en la última y Belmonte desató la fiesta ante Lanús
El Xeneize venció 1-0 a Lanús por la séptima fecha del Torneo Clausura. Cuando el partido se moría, Tomás Belmonte apareció para marcar el gol del triunfo y darle tres puntos clave al equipo de Rodolfo Arruabarrena.