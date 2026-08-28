Con dos sanjuaninos en cancha Argentina superó 3-1 a Japón B

Tras el partido, Agustín Loser, capitán argentino, recibió la Copa Gobierno de San Juan por la victoria, entregada por el ministro Guido Romero.

La serie tendrá su segundo capítulo este sábado 29 de agosto desde las 21, nuevamente en el estadio Aldo Cantoni. Será el último partido del seleccionado ante el público argentino antes de viajar a Brasil para disputar el Sudamericano de septiembre.

El torneo será clave para el equipo de Dileo, ya que otorgará al campeón una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La gira por San Juan representa, además, la despedida del seleccionado ante su público antes de ese importante desafío internacional.

Entradas para el partido del sábado

Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol y en sus clubes afiliados. La venta en las boleterías del Aldo Cantoni comenzará a las 18.