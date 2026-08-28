"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Argentina

Con dos sanjuaninos en cancha Argentina superó 3-1 a Japón B

La Selección Argentina masculina de vóleibol se impuso 3-1 ante el combinado B de Japón en el Aldo Cantoni. Este sábado volverán a enfrentarse desde las 21.

Argentina volvió a celebrar en San Juan. Ante un gran marco de público en el estadio Aldo Cantoni, el seleccionado dirigido por Horacio Dileo venció este viernes a Japón B por 3-1, en el primer encuentro de la serie de amistosos que sirve como preparación para el próximo Sudamericano.

El conjunto nacional comenzó mejor y se quedó con el primer set por 25-22, aunque Japón reaccionó y empató el partido tras imponerse 25-23 en el segundo. Argentina recuperó el control en el tercer parcial y volvió a ponerse arriba con un 25-17. En el cuarto set, el equipo albiceleste debió trabajar hasta el final para cerrar la victoria por 25-23.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el sanjuanino Manuel Armoa Morel, quien terminó con 18 puntos y fue distinguido como el jugador más valioso del partido (MVP). También tuvo participación el sanjuanino Matías Sánchez, otro de los representantes locales del plantel argentino.

Te puede interesar...

Tras el partido, Agustín Loser, capitán argentino, recibió la Copa Gobierno de San Juan por la victoria, entregada por el ministro Guido Romero.

La serie tendrá su segundo capítulo este sábado 29 de agosto desde las 21, nuevamente en el estadio Aldo Cantoni. Será el último partido del seleccionado ante el público argentino antes de viajar a Brasil para disputar el Sudamericano de septiembre.

El torneo será clave para el equipo de Dileo, ya que otorgará al campeón una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La gira por San Juan representa, además, la despedida del seleccionado ante su público antes de ese importante desafío internacional.

Entradas para el partido del sábado

Las entradas pueden adquirirse en la sede de la Federación Sanjuanina de Vóleibol y en sus clubes afiliados. La venta en las boleterías del Aldo Cantoni comenzará a las 18.

  • Popular: $15.000
  • Platea: $25.000
  • Menores de 7 años: ingreso gratuito
  • Jubilados y personas con discapacidad: ingreso gratuito presentando la acreditación correspondiente.

Temas

Te puede interesar