Boca buscará sellar su pase a octavos de final de la Sudamericana

Paredes regresará después de haber descansado ante Riestra tras una exigente semana que incluyó la final del Mundial con la Selección argentina y el partido de ida frente al conjunto chileno.

También volverá Leandro Lozano, recuperado de la distensión en el músculo semimembranoso izquierdo que le impidió participar de los últimos dos encuentros. El lateral uruguayo reemplazará a Malcom Braida sobre el sector derecho.

Álvaro Montero continuará como arquero titular, pese a haber quedado señalado en algunos de los goles sufridos frente a Riestra. En la defensa también regresarán Nicolás Figal y Ayrton Costa para conformar la dupla central, mientras que Lautaro Blanco permanecerá en el lateral izquierdo.

Por delante del mediocampo se ubicará Tomás Aranda, encargado de conectar el juego con Sebastián Villa y Miguel Merentiel, quienes intentarán aprovechar los espacios que podría dejar un O’Higgins obligado a buscar la remontada ante su público.

De esta manera, la probable formación será: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

Boca avanzará a los octavos de final con un triunfo o un empate, mientras que una derrota por un gol de diferencia llevará la definición a los penales. El ganador de la serie enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay.

Probables formaciones:

O´Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Inicio: 21.30hs

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)