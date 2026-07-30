La búsqueda que mantuvo en vilo a San Juan durante horas terminó en Villa Obrera, departamento de Chimbas. Matías Exequiel Marín, identificado como el principal sospechoso del femicidio de Gemma Giselle Álvarez ocurrido esta mañana en La Costanera de Chimbas, fue detenido este jueves por la noche tras ser localizado por vecinos de la zona.
Detuvieron a Matías Exequiel Marín, el presunto femicida de Gemma Alvarez
Matías Exequiel Marín, el principal sospechoso del femicidio de Gemma Álvarez, fue detenido este jueves en Villa Obrera, Chimbas. Lo encontró un vecino y quisieron lincharlo. Lo retuvieron hasta que llegó la Policía.