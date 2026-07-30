Detuvieron a Matías Exequiel Marín, el presunto femicida de Gemma Alvarez

Tras atacar a Gemma cerca de las 6:40 en las inmediaciones de una planta eléctrica sobre la Costanera, Marín abandonó el Volkswagen Gol Trend que, según la hipótesis de la Fiscalía de Delitos Especiales, habría utilizado para interceptar a la víctima cuando ella circulaba en motocicleta rumbo a su trabajo.

Escapó a pie y permaneció prófugo durante varias horas mientras la Policía desplegaba drones, efectivos a pie, personal montado y allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. El vehículo abandonado en la escena del crimen también forma parte de la investigación, ya que las primeras averiguaciones indican que no estaría registrado a nombre de Marín.

Con la detención concretada, la investigación entra ahora en una nueva etapa. La causa, a cargo de la Fiscalía de Delitos Especiales, avanzará hacia la imputación formal del acusado. Los peritos continúan analizando las pruebas recolectadas en la escena y trabajando para completar la reconstrucción del crimen que esta mañana dejó sin vida a una madre de 34 años que iba camino al trabajo.