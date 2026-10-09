Boca igualó ante Instituto con polémica, reacción y lesión de Paredes

El segundo gol de Instituto, ya en el complemento, fue calcado al primero. Jonatan Galván capitalizó un rebote en el área tras una nueva carga sobre Pellegrino que tampoco fue sancionada.

GALVÁN APROVECHÓ EL REBOTE Y PUSO EL 2-1 ANTE BOCA



El defensor de Instituto capitalizó el rebote en el área y no perdonó.



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El VAR volvió a mirar para otro lado y el 2-1 complicó aún más el panorama xeneize.

La primera igualdad llegó por el camino menos pensado. Un centro pasado de Lautaro Blanco desde la izquierda que parecía de fácil control para el arquero Marcos Ledesma terminó en gol.

BLOOPER DE LEDESMA Y VALENCIA EMPATÓ PARA BOCA



El delantero del Xeneize aprovechó el error del arquero y puso el 1-1 ante Instituto.



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El guardameta cayó de manera insólita sobre la espalda de un propio compañero, perdió la pelota y Enner Valencia la empujó al fondo. Era su quinto gol desde su llegada al club. El VAR confirmó que no hubo falta sobre Ledesma y el 1-1 subió al marcador.

La segunda reacción fue más contundente. Tras el 2-1 de Instituto al inicio del complemento, Arruabarrena movió el banco e ingresó Miguel Merentiel.

EN LA PRIMERA QUE TOCÓ, MERENTIEL EMPATÓ PARA BOCA



El delantero del Xeneize aprovechó al máximo su primera chance y puso el 1-1.



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El uruguayo tardó segundos en aparecer: recibió un pase profundo de Blanco, quedó mano a mano con el arquero y definió de primera para decretar el 2-2.

El empate fue opacado por lo que pasó después. Leandro Paredes ingresó en el segundo tiempo pero apenas completó 16 minutos antes de pedir el cambio por una molestia física.

PAREDES, REEMPLAZADO EN BOCA



Tras ingresar en el complemento, el capitán Xeneize sintió una molestia y le dejó su lugar a Ascacíbar.



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El volante mundialista es pieza clave en el esquema de Arruabarrena y su estado físico genera máxima preocupación de cara al partido del miércoles, cuando Boca se medirá en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Valencia, por su parte, también había salido antes del final por un golpe en el tobillo derecho, lo que agrega otra incógnita al plantel xeneize en una semana que debía ser de preparación y terminó siendo de tensión.