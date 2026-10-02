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Boca le ganó 3-0 a Unión y se afianza en la lucha por la cima

Volvió la conexión aérea entre el capitán y el central para que Boca se imponga ante el Tatengue en la Bombonera.

¡Gooooool! Boca Juniors 1, Unión Santa Fe 0. Lautaro Di Lollo (Boca Juniors) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Leandro Paredes con un centro al área tras botar una falta.

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Comenzó la acción: Boca ya juega ante Unión de Santa Fe en la Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca sumar de a tres para acercarse a los puestos de arriba de la Zona A y mantenerse en la pelea por la Tabla Anual.

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Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que viene de darle vuelta un partido increíble a Racing para meterse en las semifinales de la Copa Argentina. Esto le permitió no solo estirar su invicto a 15 encuentros, sino también mantenerse con vida en todas las competencias.

Es por esto que el "Xeneize" mantiene la ilusión de conquistar una histórica cuádruple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan quintos en la Zona A con 17 puntos.

Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado ya que ocupa la novena posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la última fecha, el "Tatengue" cayó 2-1 como local ante Independiente.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón. DT: Leonardo Madelón.

  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Sebastián Bresba
  • Hora: 21:30.
  • TV: ESPN Premium

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