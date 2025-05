Boca: Herrón, DT interino hasta el final del Torneo Apertura 2025

Las declaraciones del propio Herrón fueron más arriba que en sus interinatos anteriores, como quien sabe que no está por uno o dos partidos. Ya no sería un DT provisorio, sino un DT confirmado hasta el final del torneo. Que no es lo mismo.

La apuesta en este momento es por los playoffs. Un riesgo grande pero infinitamente menor que el Mundial de Clubes. Por eso, por ahora, se dice que en Estados Unidos habrá un nuevo DT y que el elegido es Milito, pese a que ninguna de las partes reconozca una comunicación para ir cerrando la llegada para el final del torneo.