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Capital: cronograma de mantenimiento de plazas en el sector sur

Del lunes 3 al viernes 7 de agosto, Capital desarrollará un nuevo operativo de limpieza y acondicionamiento en plazas, paseos y espacios verdes del sector sur.

Del lunes 3 al viernes 7 de agosto, la Municipalidad de la Capital desarrollará un nuevo operativo de limpieza y acondicionamiento en plazas, paseos y espacios verdes del sector sur, con intervenciones programadas en turnos mañana y tarde.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan avanza con el plan permanente de mantenimiento de los espacios públicos, llevando adelante tareas de limpieza, desmalezado, barrido, recolección de residuos y puesta en valor de plazas y espacios verdes para brindar entornos más limpios, seguros y agradables para toda la comunidad.

Turno mañana

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Las cuadrillas municipales trabajarán en los siguientes espacios:

Lunes 3

Plaza El Porteñito (B° Bardiani).

Plaza Villa Carolina (2 espacios verdes).

Plaza B° Solares de Otoño (9 espacios verdes).

Derivadores de calle Pedro de Valdivia y Av. Rioja.

Martes 4

Plaza de calle Arenales y España.

Plaza B° CRAS.

Plaza Barrio UVT.

Plaza B° Santa Teresita.

Plaza República del Perú.

Plaza B° Las Heras (3 espacios verdes).

Espacio verde CIC B° Manantial.

Miércoles 5

Plaza Italia.

Barrio Porres.

Plaza Cabo Principal Castro.

Jueves 6

Paseo de Av. Dr. Guillermo Rawson, desde 25 de Mayo hasta 9 de Julio.

Plaza Hipólito Yrigoyen.

Viernes 7

Plaza Monseñor Di Stéfano.

Plaza Daniel Coll.

Turno tarde

Durante la tarde, el operativo se desarrollará en:

Lunes 3

Plaza B° 7 de Septiembre.

Plaza B° Natania III.

Plaza B° 15 de Mayo (2 espacios verdes).

Plaza Pedro de Valdivia.

Plaza B° Santa Cecilia (2 espacios verdes).

Plaza Walter Melcher.

Plaza B° Facultad.

Boulevard Esquiú, desde Patricias Sanjuaninas hasta Lavalle.

Plaza Fray Justo Santa María de Oro (B° Santa María de Oro).

Martes 4

Plaza B° Carolina II (3 espacios verdes).

Boulevard Nuche.

Plaza Humberto Correa.

Plaza B° Luz y Fuerza.

Derivadores de calle 9 de Julio y Las Heras.

Boulevard de Av. Córdoba, desde calle Las Heras hasta Av. España.

Espacio verde del Polo Cultural.

Plaza Pablo Rojas.

Plaza Galicia.

Miércoles 5

Plaza 25 de Mayo.

Plaza Aberastain.

Plaza Monseñor Orzali.

Plaza Juan XXIII.

Jueves 6

Plaza de Trinidad.

Villa Maturano.

Viernes 7

Boulevard de Av. Libertador General San Martín, desde calle Las Heras hasta Santa María de Oro.

Espacio verde de calle 25 de Mayo, entre Paula A. de Sarmiento y Matías Zavalla.

Espacio verde de Paula A. de Sarmiento, entre el lateral de Circunvalación y Av. Libertador General San Martín.

Espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.

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