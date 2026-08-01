Capital: cronograma de mantenimiento de plazas en el sector sur

Las cuadrillas municipales trabajarán en los siguientes espacios:
Lunes 3
Plaza El Porteñito (B° Bardiani).
Plaza Villa Carolina (2 espacios verdes).
Plaza B° Solares de Otoño (9 espacios verdes).
Derivadores de calle Pedro de Valdivia y Av. Rioja.
Martes 4
Plaza de calle Arenales y España.
Plaza B° CRAS.
Plaza Barrio UVT.
Plaza B° Santa Teresita.
Plaza República del Perú.
Plaza B° Las Heras (3 espacios verdes).
Espacio verde CIC B° Manantial.
Miércoles 5
Plaza Italia.
Barrio Porres.
Plaza Cabo Principal Castro.
Jueves 6
Paseo de Av. Dr. Guillermo Rawson, desde 25 de Mayo hasta 9 de Julio.
Plaza Hipólito Yrigoyen.
Viernes 7
Plaza Monseñor Di Stéfano.
Plaza Daniel Coll.
Turno tarde
Durante la tarde, el operativo se desarrollará en:
Lunes 3
Plaza B° 7 de Septiembre.
Plaza B° Natania III.
Plaza B° 15 de Mayo (2 espacios verdes).
Plaza Pedro de Valdivia.
Plaza B° Santa Cecilia (2 espacios verdes).
Plaza Walter Melcher.
Plaza B° Facultad.
Boulevard Esquiú, desde Patricias Sanjuaninas hasta Lavalle.
Plaza Fray Justo Santa María de Oro (B° Santa María de Oro).
Martes 4
Plaza B° Carolina II (3 espacios verdes).
Boulevard Nuche.
Plaza Humberto Correa.
Plaza B° Luz y Fuerza.
Derivadores de calle 9 de Julio y Las Heras.
Boulevard de Av. Córdoba, desde calle Las Heras hasta Av. España.
Espacio verde del Polo Cultural.
Plaza Pablo Rojas.
Plaza Galicia.
Miércoles 5
Plaza 25 de Mayo.
Plaza Aberastain.
Plaza Monseñor Orzali.
Plaza Juan XXIII.
Jueves 6
Plaza de Trinidad.
Villa Maturano.
Viernes 7
Boulevard de Av. Libertador General San Martín, desde calle Las Heras hasta Santa María de Oro.
Espacio verde de calle 25 de Mayo, entre Paula A. de Sarmiento y Matías Zavalla.
Espacio verde de Paula A. de Sarmiento, entre el lateral de Circunvalación y Av. Libertador General San Martín.
Espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.