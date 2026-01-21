"
Boca, con cero refuerzo: hace cuánto no pasa y la postura de Riquelme

A días del debut oficial y en el año del regreso a la Copa Libertadores, Boca es uno de los pocos equipos que no incorporó refuerzos. Las lesiones y el plantel corto reabren el debate interno.

Boca atraviesa un escenario inesperado a pocos días del inicio del torneo. Pese a los reiterados anuncios que circularon en redes sociales, el club no concretó ninguna incorporación en este mercado de pases y quedó como uno de los dos equipos del fútbol argentino que no sumaron refuerzos, una situación que genera preocupación en un año clave por el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El frustrado desenlace de la negociación por Marino Hinestroza, que finalmente continuará su carrera en Brasil, dejó expuesta la falta de alternativas ofensivas. Desde el predio de Ezeiza buscaron bajarle el tono a la situación y remarcaron que el club no considera necesario realizar un recambio masivo.

Esa postura va en línea con lo expresado días atrás por Juan Román Riquelme, quien defendió la política de incorporaciones y sostuvo que el plantel es competitivo. “No tenemos que volvernos locos, tenemos un gran plantel”, fue el mensaje que bajó el presidente, al recordar que refuerzos importantes llegaron durante el transcurso del año pasado.

Sin embargo, la lesión de Miguel Merentiel expuso una realidad distinta. De los centrodelanteros disponibles, ninguno llega en plenitud física y el cuerpo técnico afronta el debut ante Deportivo Riestra sin un “9” natural en condiciones. Una falencia que resulta sensible en el arranque del torneo y mucho más riesgosa pensando en la competencia continental.

El debate también se trasladó al análisis del plantel. Varios jugadores con escasos minutos durante 2025 continúan formando parte de la nómina principal, mientras que juveniles esperan oportunidades. La falta de renovación alimenta las críticas, especialmente en un equipo que acumula casi tres años sin títulos.

Para encontrar un antecedente similar, hay que retroceder más de dos décadas, cuando Boca atravesó un año completo sin incorporaciones. Aquella situación se dio en un contexto muy distinto, con un equipo consolidado y títulos recientes. Hoy, el escenario deportivo y la exigencia son otros.

En el club reconocen que aún mantienen conversaciones por Alexis Cuello, con San Lorenzo dispuesto a negociar, aunque por ahora no hay definiciones. Mientras tanto, el mercado se acerca a su cierre y Boca sigue sin caras nuevas, una realidad que contrasta con la expectativa que genera su vuelta a la Copa Libertadores.

