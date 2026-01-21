Boca, con cero refuerzo: hace cuánto no pasa y la postura de Riquelme

Sin embargo, la lesión de Miguel Merentiel expuso una realidad distinta. De los centrodelanteros disponibles, ninguno llega en plenitud física y el cuerpo técnico afronta el debut ante Deportivo Riestra sin un “9” natural en condiciones. Una falencia que resulta sensible en el arranque del torneo y mucho más riesgosa pensando en la competencia continental.

El debate también se trasladó al análisis del plantel. Varios jugadores con escasos minutos durante 2025 continúan formando parte de la nómina principal, mientras que juveniles esperan oportunidades. La falta de renovación alimenta las críticas, especialmente en un equipo que acumula casi tres años sin títulos.

Para encontrar un antecedente similar, hay que retroceder más de dos décadas, cuando Boca atravesó un año completo sin incorporaciones. Aquella situación se dio en un contexto muy distinto, con un equipo consolidado y títulos recientes. Hoy, el escenario deportivo y la exigencia son otros.

En el club reconocen que aún mantienen conversaciones por Alexis Cuello, con San Lorenzo dispuesto a negociar, aunque por ahora no hay definiciones. Mientras tanto, el mercado se acerca a su cierre y Boca sigue sin caras nuevas, una realidad que contrasta con la expectativa que genera su vuelta a la Copa Libertadores.