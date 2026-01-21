Boca atraviesa un escenario inesperado a pocos días del inicio del torneo. Pese a los reiterados anuncios que circularon en redes sociales, el club no concretó ninguna incorporación en este mercado de pases y quedó como uno de los dos equipos del fútbol argentino que no sumaron refuerzos, una situación que genera preocupación en un año clave por el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Boca, con cero refuerzo: hace cuánto no pasa y la postura de Riquelme
A días del debut oficial y en el año del regreso a la Copa Libertadores, Boca es uno de los pocos equipos que no incorporó refuerzos. Las lesiones y el plantel corto reabren el debate interno.